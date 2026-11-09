Paro Laboral del INE Deja Cerrados Más del 60% de los Módulos en Jalisco

Trabajadores del INE en Jalisco se unieron al paro laboral a nivel nacional; en la entidad se cuenta con 57 módulos; según la autoridad, más del 60% mantenían estos lugares cerrados, mientras que el resto trabajaba en protesta.

“Primero el salario, vacaciones, trato, hacia el personal, condiciones en los lugares de trabajo no siempre son las más adecuadas”, manifestó Jaime Núñez, trabajador del INE.

La propuesta del incremento salarial es del 6%, cifra que es rechazada por parte de los trabajadores, quienes aseguran que merecen una nivelación salarial mayor.

Algunos usuarios se vieron afectados; al llegar a los módulos mostraban asombro al ver cerrado, sin embargo, cuando les explicaban la situación, se mostraban empáticos.

“Ya tengo la renovación, ya nada más es recogerla. Sí, a ver. Ojalá se les dé porque de tanta corrupción en el gobierno, ojalá se les dé”, dijo Miguel Zepeda, una de las personas que acudió al módulo del INE

Cabe señalar que los trámites que no se realizaron este 9 de noviembre son empadronamiento, corrección, reposición y entrega de credenciales, así como cambios de domicilio.

Las citas que el día de hoy resultaron perjudicadas, se podrán reprogramar. El INE, a través de un comunicado, señaló sobre el incremento del 6% a partir de enero de 2027, mejorar las condiciones laborales a través de la capacitación, equipamiento, insumos y el tema de los periodos vacacionales.

Se plantea que para el segundo periodo vacacional de 2026, se establecerá una semana fija del 24 de diciembre al 1 de enero de 2027, mientras que los 5 días restantes se otorgarán de manera escalonada, de acuerdo con las necesidades del servicio.