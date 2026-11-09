Sociedad

Paro Laboral del INE Deja Cerrados Más del 60% de los Módulos en Jalisco

Los trabajadores rechazaron el incremento salarial del 6% propuesto por el instituto y exigieron mejores condiciones

INEParo laboral del INE dejó cerrados más del 60% de los módulos en Jalisco. Foto: N+

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Más del 60% de los módulos del INE en Jalisco cerrados por paro laboral. Trabajadores exigen mejor salario y condiciones

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Paro del INE en Jalisco: Más del 60% de Módulos Cerrados | N+