Activan Alerta Amarilla por Frío en Cinco Alcaldías de la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla por bajas temperaturas en cinco alcaldías de la Ciudad de México para la madrugada y mañana del martes 10 de noviembre de 2026.

La advertencia contempla a las demarcaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan, donde se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius.

De acuerdo con la dependencia, el periodo de mayor descenso térmico está previsto de las 03:00 a las 08:00 horas del martes.

La alerta fue emitida durante la tarde de este lunes 9 de noviembre, como parte de las medidas preventivas ante las condiciones meteorológicas previstas.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

Protección Civil pidió a la población abrigarse adecuadamente, cubrirse la nariz y la boca, así como evitar cambios bruscos de temperatura.

También recomendó resguardar a las mascotas y evitar dejarlas a la intemperie durante las horas de frío. Entre las medidas preventivas, la dependencia sugirió consumir abundante agua, además de frutas y verduras que contengan vitaminas A y C.

En caso de emergencia, la autoridad pidió a la ciudadanía comunicarse al 911 o al teléfono 55-5683-2222. También pidieron mantenerse informados a través de los canales oficiales de la SGIRPC y gobierno de la Ciudad de México.

PT