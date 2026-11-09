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Activan Alerta Amarilla por Frío en Cinco Alcaldías de la CDMX

Se esperan temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius durante la madrugada y mañana del martes 10 de noviembre

Activan Alerta Amarilla por frío en cinco alcaldías de CDMXFoto: Cuartoscuro
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