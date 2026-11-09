¿El Sol se Abrió? NOAA Explica Por Qué Apareció Una Mancha Oscura en la Superficie

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) aclaró que el Sol no se abrió y explicó por qué apareció una mancha oscura en su superficie.

Mediante redes sociales, la dependencia estadounidense detalló que se trató de un chorro de alta velocidad de un agujero coronal ecuatorial, que aparece como zona oscura en la corona solar.

Incluso, emitió una G1 Watch del 5 al 8 de noviembre, es decir, vigilancia por la probabilidad de que una tormenta solar o geomagnética leve (categoría G1) que podría afectar el campo magnético de la Tierra.

Las reacciones por la inusual forma del agujero coronal no se hicieros esperar, usuarios de redes sociales aseguraron que tenía forma de un conejo corriendo o una bruja sobre una escoba.

Agujeros coronales

Indicó que su oscuridad se debe a que son regiones más frías y menos densas que el plasma circundante del Sol, y presentan campos magnéticos unipolares abiertos que permiten que el viento solar escape con mayor facilidad al espacio, generando corrientes de viento solar relativamente rápidas, a las que a menudo se hace referencia como corrientes de alta velocidad en el contexto del análisis de estructuras en el espacio interplanetario.

Cabe destacar que los agujeros coronales pueden desarrollarse en cualquier momento y lugar del Sol, pero son más comunes y persistentes durante los años cercanos al mínimo solar. Además, pueden durar varias rotaciones solares (períodos de 27 días).

Sin embargo, los agujeros coronales son más frecuentes y estables en los polos norte y sur solares; pero pueden crecer y expandirse hacia latitudes solares más bajas. También es posible que los agujeros coronales se desarrollen de forma aislada de los agujeros polares, o que una extensión de un agujero polar se separe y se convierta en una estructura aislada.

NOAA indicó que los efectos de los agujeros coronales tienen efectos mínimos y manejable para algunas infraestructuras tecnológicas. Además, la aurora puede volverse visible a lo largo del horizonte de los estados del norte y del extremo norte del medio oeste superior.