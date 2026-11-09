Astronomía

¿El Sol se Abrió? NOAA Explica Por Qué Apareció Una Mancha Oscura en la Superficie

Los efectos del fenómeno astronómico son mínimos y manejables para algunas infraestructuras tecnológicas

Agujero coronal ecuatorial.El gujero coronal ecuatorial fue detectado el pasado 5 de noviembre. Foto: NASA

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

NOAA aclara el misterio de la mancha oscura en el Sol: un agujero coronal que afecta mínimamente a la tecnología. Aprende sobre este fenómeno solar.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+