¿Cuántos Días Faltan para El Buen Fin 2026? Llegan las Mayores Ofertas y Promociones a México

Estamos a solo unos días de que comience oficialmente El Buen Fin 2026, uno de los momentos más esperados para los mexicanos que buscan aprovechar ofertas, y acá te decimos cuánto falta para que inicien las promociones.

Debido a que se trata de la temporada con los mayores descuentos en México, en notas previas ya te explicamos cómo saber si un negocio participa para ser parte de los Sorteos del SAT que premia a las personas que utilicen tarjetas de crédito o débito para adquirir productos o contratar servicios durante este periodo.

¿Cuántos días faltan para que inicie El Buen Fin 2026?

El "fin de semana" con las mayores promociones y descuentos del año inicia oficialmente este viernes 13 de noviembre de 2026, es decir que solo faltan cuatro días para que las empresas activen sus ofertas.

Es importante señalar que algunos negocios habilitan sus rebajas desde el primer minuto del día, es decir a las 00:01 horas, en sus páginas web, de ahí que algunas personas aprovechen para hacer sus compras en línea.

De igual forma, algunas empresas pueden llegar a activar sus promociones desde días antes, por lo que se recomienda a las personas interesadas en comprar algún producto o servicio consultar directamente con las marcas de su preferencia.

¿Cuántos días dura El Buen Fin 2026?

La edición de este año tendrá una duración de cinco días, ya que se celebrará del 13 al 17 de noviembre a la hora que cierren las tiendas físicas y en el caso de las páginas de internet se extiende hasta el último minuto del día, es decir a las 23:59 horas.

Es probable que algunas empresas extiendan la duración del Buen Fin, sin embargo esto dependerá de cada negocio, por lo que es importante consultar directamente en las redes sociales de la marca de tu interés.

PPP