¿Cómo Participar en el Sortero del Buen Fin 2026 del SAT si Voy a Comprar o Tengo un Negocio?

Las personas que utilicen tarjetas de crédito o débito para adquirir productos o contratar servicios del 13 al 17 de noviembre, en comercios registrados, podrán participar en el Sorteo del Buen Fin 2026 del SAT.

Aunque es automático y no se requiere comprar boletos, es necesario cumplir con las bases y requisitos según sea el caso, ya sea que se trate de consumidores o de dueños de negocios.

Requisitos para consumidores que realicen una compra:

Se debe tener una compra del 13 al 17 de noviembre de 2026.

El monto mínimo de compra es de 250 pesos.

Pagar con tarjeta de crédito o débito de una institución bancaria participante; si es en efectivo, no se podrá participar en el sorteo.

La compra debe efectuarse en comercios formalmente registrados en el portal oficial El Buen Fin.

No es necesario hacer un registro, la operación se hace en automático con el número de autorización del voucher.

Los participantes pueden ganar desde 500 pesos hasta un premio mayor de 250 mil pesos.

Los resultados podrán consultarse a partir del 27 de noviembre de 2026 en el minisitio del Sorteo El Buen Fin del SAT con el número de tu tarjeta.

Los ganadores se publicarán el 7 de diciembre de 2026.

¿Cómo participar si se tiene un negocio de micro y pequeño comercio?

Uno de los requisitos fiscales es estar registrado previamente en el portal oficial El Buen Fin; se tiene hasta el 12 de noviembre de 2026.

Contar con ingresos acumulables en 2025 de hasta 5 millones de pesos mexicanos.

Tener Buzón Tributario activo y medios de contacto vigentes.

Contar con una opinión de cumplimiento positiva, con situación fiscal al corriente, formato 32-D.

Disponer de una Terminal Punto de Venta (TPV) electrónica y registrar al menos una venta participante de 250 pesos o más con tarjeta.

No se participa en la venta de vinos, tabaco ni medicamentos.

Hay una bolsa de premios; la principal es de 260 mil pesos y miles de premios de 20 mil pesos.

Se puede verificar la participación de los negocios en el minisitio del SAT al usar el RFC a partir del 27 de noviembre.

HVI