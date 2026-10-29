Economía

¿Cómo Participar en el Sortero del Buen Fin 2026 del SAT si Voy a Comprar o Tengo un Negocio?

Es necesario cumplir con las bases y requisitos según sea el caso, ya sea que se trate de consumidores o de dueños de negocios

¿Cómo Participar en el Sortero del Buen Fin 2026 del SAT si Voy a Comprar o Tengo un Negocio?Compradores en el Buen Fin. Foto: Cuartoscuro

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