¿Por Qué Piden Hacer la Mochila de Emergencia? Protección Civil Explica Para Qué Sirve

Las emergencias no avisan y por tanto es muy importante que desde casa se incentiven medidas y acciones de Protección Civil que permitan a todos los integrantes de una familia salvaguardar su vida, tales como la Mochila de Emergencia.

También conocida como "Mochila de Vida", forma parte de las campañas y publicaciones de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para preparar a las familias mexicanas ante cualquier eventualidad.

Tras los recientes huracanes y sismos que se han registrado en la región, ha crecido la duda entre las familias sobre los elementos básicos que debe llevar la Mochila de Emergencia.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Mochila de Emergencia, ¿Qué se Debe de Llevar Para Poder Estar Seguro?

¿Por qué piden hacer la Mochila de Emergencia en México?

A través de un comunicado lanzado este 3 de noviembre, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que de manera permanente impulsa acciones y herramientas orientadas a fortalecer la seguridad, bienestar y preparación de las familias.

Ante la imagen que se ha viralizado sobre los elementos que debe contener la Mochila de Vida, indicó que estas campañas y publicaciones buscan consolidar una cultura de autoprotección y prevención compartida que permiten estructurar con calma y anticipación su Plan Familiar de Protección Civil.

Con lo que se da difusión a herramientas prácticas que se pueden implementar en la vida cotidiana y la tranquilidad del hogar. Y en ningún caso se trata de la anticipación o ocurrencia inminente de un desastre.

La difusión de esta información tampoco guarda relación con avisos o tendencias de otros países que estén atravesando alguna circunstancia.

¿Qué es la mochila de emergencia y para qué sirve?

Se trata de una serie de artículos básicos que permite a una persona o familia estar preparado para responder ante una situación de riesgo o desastre natural, tales como un sismo, inundación, incendio o huracán.

Este kit permite sobrevivir las primeras 72 horas después de que ocurre alguna eventualidad, por lo que siempre debe estar completa, actualizada y a la mano de cualquier integrante de la familia.

Entre los elementos que debe contener están los siguientes:

Linterna con baterías.

Radio sin internet.

Botellas de agua envasada.

Alimentos no perecederos

Cambio extra de ropa y zapatos.

Encendedor o cerillos.

Silbato.

Copia de todos los documentos oficiales o una USB.

Duplicado de las llaves de casa.

Medicinas

Latas de leche en caso de que en la familia haya bebés.

Además puede contemplar otros insumos tales como bolsas de plástico, guantes resistentes, cuerdas y un kit básico de herramientas.