Sociedad

¿Por Qué Piden Hacer la Mochila de Emergencia? Protección Civil Explica Para Qué Sirve

El objetivo de este kit es ayudarte a sobrevivir las primeras horas después de un desastre o emergencia, es conveniente que siempre esté a la mano.

Mochila de Emergencias 2026. Por qué llaman a hacer tu mochila de emergenciaTambién conocida como "Mochila de Vida", es un conjunto de herramientas que permite a las familias estar preparadas ante alguna emergencia. Foto: Cuartoscuro.
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¿Por Qué Están Pidiendo Hacer la Mochila de Emergencia y Para Qué Sirve? Protección Civil Responde | N+