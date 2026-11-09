Trabajadores del INE en Sonora se Unen al Paro Nacional; Cierran Módulos

Este lunes los trabajadores del Instituto Nacional Electoral, en Sonora, se sumaron al Paro Nacional al detener todos los módulos de credencialización y no laborar, salvo el de Guaymas que trabajó bajo protesta.



Iván Rosas, responsable del módulo de colonia Las Quintas, precisó que solicitan un incremento salarial de al menos equivalente a dos salarios mínimos y que se revisen los tabuladores hacia arriba.

“Esto es porque ya después de lo que son impuestos, ISR, y todo lo que los ciudadanos responsables tenemos que aportar, queda por debajo de lo que es un salario mínimo, esto haría falta quitarlos los descuentos, descuentos de vivienda, los hijos, porque todos aquí son padres y padres de familia”.

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Informó que se solicitó la revisión desde inicios del 2025, el domingo 08 se realizó una oferta de incremento del 6%, lo que consideraron muy poco, pues llegar a dos salarios mínimos representa el 60%.

“Siempre hemos reiterado que estamos abiertos al diálogo, también si no se puede, estamos pidiendo un plan real, no falsas promesas, que se va a estar revisando, porque el día sábado mandan un comunicado donde prácticamente nos batean hasta el 2028, que hasta el 2027 se va a analizar y en 2028 vemos. Por eso, a pesar de estos comunicados, se decidió continuar con el paro el día de hoy”.

Solo en los módulos de Hermosillo hay 40 trabajadores que atienden a los ciudadanos y todos con bajos salarios.



El encargado del Módulo aclaró que ya el martes se reanudan las operaciones normales.