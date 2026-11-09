Sociedad

Trabajadores del INE en Sonora se Unen al Paro Nacional; Cierran Módulos

Los empleados están solicitando mejores condiciones laborales, que incluyen salario digno, personal suficiente, infraestructura adecuada y respeto a los derechos laborales

Trabajadores del INE en Sonora se Unen al Paro Nacional; Cierran MódulosTrabajadores del INE en Sonora se Unen al Paro Nacional; Cierran Módulos. Foto: N+

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