Módulos del INE en Tamaulipas: ¿Están Cerrados Hoy por el Paro Nacional de Trabajadores?

Trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) en Tamaulipas se sumaron al paro nacional de labores convocado para este lunes en los Módulos de Atención Ciudadana (MAC), en protesta por las condiciones salariales y la falta de nivelación de sueldos para el personal.

La movilización se produce luego de que los trabajadores rechazaron la propuesta de incremento salarial del 6% para el personal con nivel FA1, que se aplicaría a partir de enero de 2027. Entre sus principales demandas se encuentran un salario digno y mejores condiciones laborales.

¿Están cerrados los módulos del INE en Tamaulipas?

La suspensión de actividades se registra de manera parcial en Tamaulipas, ya que mientras algunos trabajadores se sumaron al paro nacional, otros mantienen la atención habitual.

Trabajadores del Instituto Nacional Electoral se sumaron este lunes 9 de noviembre al paro nacional de labores, lo que provocó el cierre del módulo ubicado sobre la avenida Constituyentes y dejó sin atención a ciudadanos que tenían citas programadas para realizar trámites.

En los ventanales de estas oficinas fue colocada una lona en la que el personal informa sobre su participación en el movimiento y solicita comprensión a los usuarios. Entre sus demandas señalan sueldos injustos, condiciones laborales precarias y falta de valoración a su trabajo; además, sostienen que un personal digno y bien remunerado garantiza un servicio de excelencia.

Por otra parte, el módulo de la avenida Lauro Villar también permanece cerrado, aunque debido a la falta de energía eléctrica. En contraste, las oficinas ubicadas en la zona centro continúan abiertas y brindando atención a la ciudadanía.

En Nuevo Laredo y Reynosa, los módulos del INE mantienen sus actividades con normalidad, de acuerdo con los reportes recibidos hasta el momento.

Mientras tanto, en Ciudad Victoria, la situación es mixta: algunos trabajadores continúan laborando, mientras que otros se sumaron al paro y colocaron lonas para manifestar sus demandas.

En la zona sur de Tamaulipas, se reporta que las oficinas del INE en Altamira se encuentran cerradas mientras que las de Tampico se encuentra el personal laborando bajo protesta.