Sociedad

Módulos del INE en Tamaulipas: ¿Están Cerrados Hoy por el Paro Nacional de Trabajadores?

Entre sus demandas se encuentran mejoras salariales y condiciones laborales para el personal de los módulos

En Tamaulipas Hay Paro Parcial de Actividades en Módulos del INE.En Tamaulipas Hay Paro Parcial de Actividades en Módulos del INE. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Paro nacional del INE en Tamaulipas: trabajadores demandan mejores sueldos. Conoce qué módulos están cerrados y cuáles operan con normalidad.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
¿Están Cerrados Módulos INE en Tamaulipas Hoy 9 de Noviembre 2026 por Paro Nacional de Trabajadores? | N+