Investigan a Luis Ángel ’N’ por Presuntamente Cometer un Homicidio en Veracruz

Elementos de la Policía Municipal de Coatzacoalcos localizaron y realizaron la entrega de un hombre a la Policía Ministerial, luego de confirmar que contaba con una orden de aprehensión vigente por su probable participación en el delito de homicidio.

La intervención se registró durante recorridos de patrullaje preventivo. El detenido estaría presuntamente vinculado con diversos hechos de homicidio registrados en Coatzacoalcos.

Mientras tanto la Fiscalía General del Estado confirmó que se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Luis Angel ’N’ quien es investigado por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado en agravio de la víctima identificada con las iniciales B.G.G.

De acuerdo con los datos integrados en la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el pasado 17 de agosto en un establecimiento comercial ubicado en la colonia Tierra y libertad donde presuntamente el ahora imputado accionó un arma de fuego contra la víctima, causándole lesiones que posteriormente derivaron en su fallecimiento.

En seguimiento, la instancia judicial estableció como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa y estableció el 11 de noviembre como fecha para la audiencia de continuación, dentro del proceso penal 594/2026.