Seguridad

Investigan a Luis Ángel ’N’ por Presuntamente Cometer un Homicidio en Veracruz

El imputado enfrenta un proceso penal por un ataque armado ocurrido el 17 de agosto dentro de un negocio; permanecerá bajo prisión preventiva

Detienen a Luis Ángel 'N' por ataque armado en CoatzacoalcosDetienen a Luis Ángel 'N' por ataque armado en Coatzacoalcos. Foto: Policía Municipal de Coatzacoalcos

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Policía captura a Luis Ángel 'N', vinculado a un homicidio en Coatzacoalcos ocurrido el 17 de agosto. Le fue impuesta la prisión preventiva.

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