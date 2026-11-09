Así Fue la Captura del ‘R2’: Balacera en Zapopan Dejó 19 Detenidos

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), en coordinación con otras instituciones de seguridad, brindó este lunes detalles sobre la captura de Rafael ‘N’, alias R2, presunto líder de una célula delictiva ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En un comunicado conjunto, la Semar y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, añadieron que en los hechos fueron detenidas 19 personas más.

De acuerdo con la información, la detención ocurrió tras un enfrentamiento armado en Zapopan, Jalisco.

En primera instancia, las corporaciones explicaron que los hechos derivaron de la cumplimentación de una orden de localización y presentación, en apoyo a la FGE de Michoacán, así como de trabajos de inteligencia del CNI.

En seguimiento a las investigaciones, los agentes ubicaron a integrantes de la delincuencia organizada dentro de un restaurante de Zapopan. Al aproximarse al negocio, sujetos agredieron con armas de fuego al personal naval.

“Ante esta amenaza, los elementos repelieron la agresión”, informaron las dependencias en el texto oficial.

También indicaron que las fuerzas de seguridad localizaron a Rafael “N”, alias R2, uno de los principales generadores de violencia en la región, quien resultó lesionado.

El sujeto fue atendido por paramédicos en el lugar y trasladado al hospital para su atención médica en calidad de detenido, por delitos de delincuencia organizada y homicidio.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. El 'R2' Sigue en Terapia Intensiva; 19 Detenidos Esperan Traslado al Penal de Puente Grande

Adicionalmente, se anunció la captura de otros 19 presuntos trasgresores de la ley.

Dichas personas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta de investigación y el esclarecimiento de los hechos.

De igual manera, se dio a conocer que un miembro de la Semar resultó herido de bala, pero dicha lesión no pone en riesgo su vida.

Según datos oficiales, el R2 es identificado por las autoridades como presunto líder de ‘Los Rs’, una célula vinculada al CJNG con presencia en los estados de Jalisco y Michoacán.

A dicha organización se le atribuyen actividades delictivas como extorsión, secuestro, homicidio y tráfico de drogas, además de agresiones contra corporaciones de seguridad.

De acuerdo con la información difundida durante el operativo, contaba con una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado, emitida por el Juzgado Primero Penal de Apatzingán, Michoacán.

También era buscado por autoridades estadounidenses, que lo relacionan con investigaciones federales por tráfico de drogas y armas de fuego.

La DEA confirmó que existía una solicitud de colaboración para localizarlo y destacó que la información de inteligencia compartida permitió ubicarlo.

SPB