Seguridad

Así Fue la Captura del ‘R2’: Balacera en Zapopan Dejó 19 Detenidos

Corporaciones de seguridad detallan cómo ocurrió el enfrentamiento en Jalisco; Rafael ‘N’ fue trasladado a un hospital en calidad de detenido

Operativo policial ante balacera y captura del 'R2' en Zapopan. Foto: Gabinete de SeguridadOperativo policial ante balacera y captura del 'R2' en Zapopan. Foto: Gabinete de Seguridad

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