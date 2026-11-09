Muere Motociclista tras Derrapar y Estrellarse contra Poste en Monterrey

Un motociclista perdió la vida durante la madrugada de este lunes, luego de sufrir un aparatoso accidente cuando circulaba sobre la avenida Bernardo Reyes, a la altura de la colonia Niño Artillero, en el municipio de Monterrey.

El percance ocurrió en el cruce de la avenida Bernardo Reyes con la calle Plutarco Elías Calles, donde el conductor de la motocicleta perdió el control de su unidad y terminó impactándose contra una estructura de concreto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

De acuerdo con las primeras investigaciones, el motociclista circulaba en dirección de sur a norte a exceso de velocidad, cuando presuntamente las condiciones del pavimento, que se encontraba resbaladizo debido a la lluvia constante, provocaron que perdiera el control del vehículo.

Tras salir de su trayectoria, la motocicleta subió a la banqueta y derrapó varios metros, hasta que ocurrió el fuerte impacto contra el poste de concreto.

La fuerza del choque provocó que el cuerpo del conductor saliera proyectado y se estrellara directamente contra la estructura. La magnitud del accidente fue tal que la motocicleta terminó partida en dos, quedando una de las ruedas junto al cuerpo de la víctima, mientras que el resto de la unidad salió desprendido y terminó a casi 50 metros de distancia, sobre la acera opuesta.

Luego de recibir el reporte del accidente, elementos de Protección Civil de Monterrey y paramédicos se trasladaron hasta el lugar para brindar atención al motociclista. Sin embargo, al realizar la valoración correspondiente, confirmaron que el masculino ya no contaba con signos vitales.

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Trascendió que la víctima tenía entre 30 y 35 años de edad y vestía pantalón de mezclilla azul, playera rosa y sudadera roja. Además, se informó que no portaba el casco de seguridad al momento del percance, ya que este fue localizado a varios metros de distancia, junto a los restos de la motocicleta.

Elementos de Tránsito y de la Policía Municipal procedieron a acordonar el área para resguardar la escena y facilitar las labores de las autoridades correspondientes.

Posteriormente, se esperaba el arribo del personal de Servicios Periciales y del Servicio Médico Forense , quienes realizarían las diligencias correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo y las investigaciones para el deslinde de responsabilidades.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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