Accidentes

Muere Motociclista tras Derrapar y Estrellarse contra Poste en Monterrey

La lluvia constante y el exceso de velocidad habrían sido factores del accidente registrado en la colonia Niño Artillero.

Lluvia y velocidad provocan fatal accidente en avenida Bernardo ReyesMotociclista pierde la vida tras derrapar

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Elementos de Protección Civil y autoridades municipales acudieron al sitio, donde confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos vitales.

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