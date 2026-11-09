Carreteras de México Hoy: Reporte de Bloqueos y Accidentes Este 9 de Noviembre de 2026

Las carreteras del país registran afectaciones a diario por accidentes, lluvias y manifestaciones, por lo que es importante anticiparse a posibles contratiempos antes de emprender un viaje. En N+ te damos a conocer las actualizaciones de este lunes.

Si hoy circulas por alguna carretera de México, es necesario considerar informes sobre posibles choques u obstrucciones por deslaves.

La Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales (Capufe) son las principales dependencias que reportan casos vinculados a las vías bloqueadas.

A continuación, te presentamos el listado actualizado de carreteras que registran afectaciones por incidentes, cierres o presencia de manifestantes en distintos puntos del país este 19 de octubre.

Carreteras afectadas por bloqueos o accidentes

5:25 horas: Presencia de manifestantes en la Plaza de Cobro Sánchez Magallanes de la autopista Agua Dulce - Cárdenas. No se reporta cierre a la circulación.

6:42 horas: Reducción de carriles por atención a un accidente sobre la autopista Autopista La Tinaja - Isla en el kilómetro 97.

7:02 horas: Registran neblina del kilómetro 7 al 20 de la autopista Guadalajara - Colima.

7:17 horas: Presencia de personas cerca del kilómetro 070+100 de la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa en la caseta de cobro Sánchez Magallanes.

9:35 horas: Reportan bloqueo sobre la autopista México-Toluca en ambos sentidos

10:15 horas: Cierre parcial a la circulación en la autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque en el kilómetro 17 por labores de mantenimiento sobre el puente Ing. Antonio Dovalí Jaime.

11:59 horas: Se registra presencia de personas cerca del kilómetro 007+050 de la carretera Chilpancingo-Acapulco cerca de la localidad de Tilapa, Mpio. Malinaltepec, Gro.

12:12 horas: Carretera México-Querétaro registra cierre parcial por accidente vial en el kilómetro 066+000

12:19 horas: Cierre parcial de la circulación de la carretera Toluca-Cd. Altamirano dirección Toluca en el kilómetro 129+000 por un accidente vial.