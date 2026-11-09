Transporte público

¿Qué Pasó en la Línea 1 del Metro CDMX Hoy? Reportan Posible Accidente en Estación Gómez Farías

El Sistema de Transporte Colectivo informó que realizó una revisión en la zona de vías

Línea 1 MetroEstación Gómez Farías de la L1 del Metro CDMX. Foto: N+

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