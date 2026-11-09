¿Qué Pasó en la Línea 1 del Metro CDMX Hoy? Reportan Posible Accidente en Estación Gómez Farías

Usuarios de la Línea 1 del Metro CDMX registraron afectaciones en el servicio este lunes, luego de que se reportó la posible presencia de un objeto metálico en la zona de vías, en la estación Gómez Farías.

Ante esta situación, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que personal realizó una inspección para verificar las condiciones de las vías y descartar cualquier riesgo que pudiera afectar la operación de los trenes.

Por su parte, a las 7:07 horas, el Metro informó que varias líneas registraban afluencia de moderada a alta, mientras que otras presentaban una mayor concentración de usuarios.

Las Líneas 1, 2, 4, 8, 9, 12 y A tienen afluencia de moderada a alta, con circulación constante de trenes desde las terminales.

En tanto, las Líneas 3, 5, 7 y B registraban alta afluencia, situación que podría incrementar los tiempos de espera en los andenes.

Para atender la demanda, el Metro indicó que enviaba trenes vacíos a las estaciones con mayor concentración de pasajeros, con el objetivo de agilizar el servicio.

El organismo también recomendó a los usuarios anticipar sus traslados y consultar sus canales oficiales.