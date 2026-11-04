Transporte público

Bloqueo Hoy en CDMX: ¿A Qué Hora Inicia Protesta de Trabajadores del Metro?

Integrantes del Sindicato Mexicano de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo se manifestarán en las inmediaciones de la estación Revolución

Línea B del Sistema de Transporte Colectivo (STC) MetroUn tren en la Línea B del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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