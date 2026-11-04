Bloqueo Hoy en CDMX: ¿A Qué Hora Inicia Protesta de Trabajadores del Metro?

Una protesta de trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro está prevista para este miércoles en la Ciudad de México (CDMX). La movilización podría provocar afectaciones viales en las inmediaciones de la estación Revolución, ubicada en la Línea 2.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el bloqueo fue convocado por el Sindicato Mexicano de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo a las 15:00 horas, en las inmediaciones de la estación Revolución de la Línea 2 del Metro.

El punto de reunión se encuentra sobre avenida México-Tenochtitlán y Buenavista, en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

La convocatoria contempla una asistencia aproximada de 80 personas. Aunque no se confirma un cierre de calles, las autoridades advierten que no se descartan afectaciones a la circulación vehicular durante el desarrollo de las actividades.

La movilización tiene como fin exigir que cesen las prácticas que consideran perjudiciales para sus condiciones laborales.

Entre sus demandas se encuentran poner un alto al hostigamiento laboral, la represión, la discriminación y la inequidad en las condiciones de trabajo de los empleados del Metro.

FBPT