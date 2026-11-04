Política

ASF Confirma Investigación por Irregularidades Históricas en INE, IFE y OPLES

La dependencia señala que realiza acciones en el ámbito de sus atribuciones con independencia, rigor técnico y apego a la legalidad

Sesión en el INESesión en el INE. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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La ASF investiga irregularidades históricas en INE, IFE y OPLES, tras la salida de Guadalupe Taddei.

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