ASF Confirma Investigación por Irregularidades Históricas en INE, IFE y OPLES

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer hoy las tres principales líneas de investigación por las presuntas "irregularidades históricas" en el Instituto Nacional Electoral (INE), en los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y en el entonces Instituto Federal Electoral (IFE).

La ASF realiza una investigación por las presuntas irregularidades en el INE, caso por el que renunció Guadalupe Taddei como consejera presidenta, cargo que asumió de forma provisional Blanca Cruz.

De acuerdo con la ASF, los trabajos de inteligencia y el análisis de la información que ha requerido a las entidades federativas “advierten la comisión de múltiples irregularidades históricas en el ejercicio del gasto público vinculado con los OPLE, el INE y el IFE”.

En un comunicado publicado este miércoles, la ASF enlistó los siguientes puntos:

Investigación de oficio sobre diversas irregularidades en las contrataciones públicas de todos los Organismos Públicos Locales Electorales, así como en el INE y el IFE. Estudio histórico de las adquisiciones del IFE, INE y todos los OPLE, de 2000 a 2025, para identificar y dar a conocer patrones de contratación, concentración de proveedores y prácticas ilegales en el ejercicio de los recursos públicos por parte de los grupos empresariales y/o servidores públicos. Auditoría Integral al INE, así como a la totalidad del gasto federalizado que se ejerce en los OPLE.

“La ASF realiza estas acciones en el ámbito de sus atribuciones con independencia, rigor técnico y apego a la legalidad”, subrayó.

El martes, el INE informó que suman 30 renuncias tras la salida de Guadalupe Taddei, la mayoría relacionadas con la expresidenta, y agregó que el proceso continúa en desarrollo "bajo los principios de colegialidad, legalidad y debido proceso".