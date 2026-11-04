Durante la conferencia mañanera de este miércoles, integrantes del Gobierno Federal presentaron un reporte sobre las acciones que se llevan a cabo como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con avances en materia de seguridad, atención social, desarrollo económico, turismo, medio ambiente y electrificación.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el plan contempla una inversión de 118 mil millones de pesos para el periodo de 2025 a 2030, de los cuales se han ejercido 72 mil millones de pesos. Detalló que las acciones están distribuidas en 12 ejes y registran un avance general de 67%, además de contar con la presencia permanente de distintas secretarías en Michoacán.

Sheinbaum señaló que también se han registrado avances en los objetivos de paz y justicia, los cuales, dijo, pueden observarse en los indicadores de reducción de delitos de alto impacto y en la colaboración permanente con distintos sectores de la sociedad. No obstante, indicó que es necesario continuar trabajando en la entidad.

Presentan Avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que 53 dependencias federales han llegado a todos los municipios de Michoacán mediante 115 Ferias del Bienestar, con el objetivo de acercar trámites y servicios a la población.

Por su parte, Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, dio a conocer que se trabaja en 24 proyectos de desarrollo económico para la entidad.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, informó que entre enero y agosto de 2026 llegaron 10.1% más turistas a Michoacán, en comparación con el mismo periodo de 2025.

En materia ambiental, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, anunció una inversión proyectada de 168.2 millones de pesos para impulsar la producción forestal sustentable en Michoacán.

Mientras que la secretaria de Energía, Luz Elena González, detalló que han concluido mil 256 obras de electrificación en el estado, con las que se alcanzó una cobertura de 99.9% de los hogares de la entidad.

La Presidenta también se refirió a la situación de seguridad en Uruapan, donde señaló que existe coordinación con la alcaldesa y autoridades federales, entre ellas el secretario de Seguridad, el comandante de la zona y la Guardia Nacional. Indicó que se ha brindado apoyo en distintos temas para el municipio y que, a un año del homicidio del alcalde Carlos Manzo, existen avances que calificó como relevantes. Sobre el contexto político, Sheinbaum señaló que se trata de un tema distinto al de seguridad.