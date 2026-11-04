Política

Presentan Avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

Autoridades federales dieron un balance de las acciones que se llevan a cabo en la entidad

Presentan Avances del Plan Michoacán por la Paz y la JusticiaPresentan Avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Foto: Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán

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Michoacán por la Paz y la Justicia: 24 proyectos económicos, 168.2 millones en producción forestal y 99.9% de electrificación.

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