Ciencia y Tecnología

Meta Hace Cambios en Facebook, Instagram y Messenger: Amplía Controles de Edad

La empresa ampliará sus herramientas de estimación de edad para identificar a menores que se registraron como adultos

Redes socialesUn celular con distintas aplicaciones de redes sociales instaladas, entre ellas Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok y Signal. Foto: AFP

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