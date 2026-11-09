Meta Hace Cambios en Facebook, Instagram y Messenger: Amplía Controles de Edad

Meta anunció que ampliará a nivel mundial su tecnología de Inteligencia Artificial (IA) para identificar cuentas de adolescentes en Instagram, incluso cuando los usuarios hayan registrado una fecha de nacimiento que indique que son mayores de edad.

El objetivo de esta actualización es incorporar a millones de jóvenes adicionales a las protecciones de las llamadas Cuentas para Adolescentes, que buscan limitar su exposición a determinados contenidos, controlar quién puede comunicarse con ellos y establecer restricciones relacionadas con el uso de las aplicaciones.

La decisión se produce mientras la compañía enfrenta diferentes demandas judiciales en Estados Unidos, en las que se cuestiona el impacto de sus plataformas en la seguridad y el bienestar de los usuarios menores de edad.

La principal modificación consiste en extender el uso de inteligencia artificial para estimar la edad de los usuarios y detectar posibles cuentas pertenecientes a adolescentes que hayan proporcionado información de nacimiento incorrecta.

Con esta tecnología, Meta busca identificar a jóvenes que todavía no están incorporados a las protecciones correspondientes a su edad y aplicarles las restricciones de las Cuentas para Adolescentes.

Estas herramientas ya están disponibles en Instagram, Facebook y Messenger. Entre sus funciones se encuentran limitar quién puede enviar mensajes a los menores, controlar el tipo de publicaciones que aparecen en sus recomendaciones y establecer medidas para administrar el tiempo que permanecen en las aplicaciones.

La compañía también informó que continúa implementando esta tecnología en Facebook y que prevé introducir una herramienta similar a escala mundial en Threads durante este año.

Las Cuentas para Adolescentes están diseñadas para ofrecer un entorno con mayores restricciones de seguridad para los usuarios jóvenes. Sus principales características incluyen:

Control de contactos.

Restricciones de contenido.

Administración del tiempo.

Protecciones por edad.

FBPT