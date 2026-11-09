EDC México 2027: Este Es El Cartel de los DJ’s Invitados al Festival de Música Electrónica

La espera terminó para los amantes de la música electrónica. El Electric Daisy Carnival (EDC) México presentó oficialmente el cartel de artistas que formarán parte de su edición 2027, una de las fiestas musicales más esperadas del próximo año y que promete convertir nuevamente a la Ciudad de México en el epicentro de la música electrónica.

Con una impresionante selección de DJ’s y productores nacionales e internacionales, el festival reunirá diferentes géneros y propuestas que van desde el techno, house y trance, hasta el hardstyle, bass y los sonidos más experimentales.

Son un total de 155 nombres y proyectos musicales en el evento de electrónica más importante del momento.

Entre los nombres más destacados del cartel aparecen figuras de talla internacional como Martin Garrix, Tiësto, Armin van Buuren, Fatboy Slim, Fisher, Richie Hawtin, Michael Bibi, I Hate Models, Illenium, Deborah de Luca, Paul van Dyk, Dash Berlin y Laidback Luke.

La lista completa de los invitados al EDC México 2027:

Cartel oficial EDC México 2027

Aaron Hibell

Adriatique

Aerea

Alarico B2B Yanamaste

All Matter B2B Moisees

Alpha 9

Alyssa Jolee

Apashe

Bad Boombox B2B Mija

Badwolf

Basscon

Bassrush Experience

Ben Klock B2B SHDW

Ben UFO B2B Four Tet

Bipolar Sunshine

Blond:ish

Bolo

Bontan B2B Yamag ucci

Brennan Heart

Bunt.

Cabizbajo

Carlita

Cassian

Celice

Chasewest

Chloé Caillet B2B Job Jobse

Cloonee

Close Friends Only

Colossio

Coone

D-Sturb

Da Tweekaz

Damian Lazarus

Dash Berlin

Davyboi B2B Mika Heggemann

Dax J

Deadroom

Deborah de Luca B2B Eli Brown

Devault

Discip

DJ Harvey

DJ Sash!

Dom Dolla

Dømina

Don Diablo

Dreamstate Presents

Dual Damage

Dualité

Dusky

Easttown

Elmefti

Enemix

Factory93 Presents

Fatboy Slim

Fatima Hajji

Fisher

Freebot

Fumi

Fux Beat

Fuentes Prod

Galantis

Gregorio

Gryffin B2B Odd Mob

Gudfella

Hannah Laing

HOL!

Holy Priest

I Hate Models

Illenium

Insomniac Records Takeover

Interstellar Experience

Jackie Hollander

Jamback

Jenna Shaw

Jessica Audiffred

Joa

John Askew & Simon Patterson

Kayzo

Kettama

Kloud

Knolldoll

Korolova

Kuko B2B Onlynumbers

La Bad Curly

Labibe

Laidback Luke

Laszewo

Linska

Lisa Korver B2B Supergloss

Liu

Loojan

Los Dutis

Lost Frequencies

Lost Kings

Luch

Luciana

Luciano

Mandragora

Marie Vaunt

Mario Santander

Marrøn

Marsh

Marsolo

Martin Garrix

Mary Droppinz

Mella Dee

Michael Bibi

Miss K8

Murderith

Mystery Affair

NGHTMRE

Nico Moreno

NRG2000

Novah

Olisso

Omiki

Omnom B2B Walker & Royce

Omri.

Øtta B2B SPFDJ

Paul van Dyk Presents The Essence of Acid

Philou

Quest

Rafael

Ranger Trucco

Ray Volpe

Rayburger

Rebelion

Richie Hawtin

Rommii

Sam Blacky

Sasha & Digweed

Secret Echoes “Live”

Sequence Six

Silver Panda

Slander

Somewhen B2B Ueberrest

Sub Zero Project

Surf Mesa

Svdden Death

The Masquerade

The Rocketman

3BallMTY

Tiësto

Time Warp Presents

Tripolism

Uberkikz

Vintage Culture

Volkoder

VTSS

WhoMadeWho

Wooli

YDG

Yosoy Matt

Zack Fox

Zombies in Miami

La edición 2027 del EDC México se realizará los días 19, 20 y 21 de febrero, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, recinto que volverá a transformarse en una enorme experiencia audiovisual con escenarios monumentales, luces, pirotecnia y miles de asistentes.

En cuanto a la venta de boletos, el cartel anuncia una preventa Banamex para el 12 de noviembre, a partir de las 14:00 horas, con la posibilidad de pagar a tres meses sin intereses.

TLS