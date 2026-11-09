EDC México 2027: Este Es El Cartel de los DJ’s Invitados al Festival de Música Electrónica
Aparecen personalidades de la escena electro como Tiësto y Galantis
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La espera terminó para los amantes de la música electrónica. El Electric Daisy Carnival (EDC) México presentó oficialmente el cartel de artistas que formarán parte de su edición 2027, una de las fiestas musicales más esperadas del próximo año y que promete convertir nuevamente a la Ciudad de México en el epicentro de la música electrónica.
Con una impresionante selección de DJ’s y productores nacionales e internacionales, el festival reunirá diferentes géneros y propuestas que van desde el techno, house y trance, hasta el hardstyle, bass y los sonidos más experimentales.
Son un total de 155 nombres y proyectos musicales en el evento de electrónica más importante del momento.
Entre los nombres más destacados del cartel aparecen figuras de talla internacional como Martin Garrix, Tiësto, Armin van Buuren, Fatboy Slim, Fisher, Richie Hawtin, Michael Bibi, I Hate Models, Illenium, Deborah de Luca, Paul van Dyk, Dash Berlin y Laidback Luke.
La lista completa de los invitados al EDC México 2027:
Aaron Hibell
Adriatique
Aerea
Alarico B2B Yanamaste
All Matter B2B Moisees
Alpha 9
Alyssa Jolee
Apashe
Bad Boombox B2B Mija
Badwolf
Basscon
Bassrush Experience
Ben Klock B2B SHDW
Ben UFO B2B Four Tet
Bipolar Sunshine
Blond:ish
Bolo
Bontan B2B Yamag ucci
Brennan Heart
Bunt.
Cabizbajo
Carlita
Cassian
Celice
Chasewest
Chloé Caillet B2B Job Jobse
Cloonee
Close Friends Only
Colossio
Coone
D-Sturb
Da Tweekaz
Damian Lazarus
Dash Berlin
Davyboi B2B Mika Heggemann
Dax J
Deadroom
Deborah de Luca B2B Eli Brown
Devault
Discip
DJ Harvey
DJ Sash!
Dom Dolla
Dømina
Don Diablo
Dreamstate Presents
Dual Damage
Dualité
Dusky
Easttown
Elmefti
Enemix
Factory93 Presents
Fatboy Slim
Fatima Hajji
Fisher
Freebot
Fumi
Fux Beat
Fuentes Prod
Galantis
Gregorio
Gryffin B2B Odd Mob
Gudfella
Hannah Laing
HOL!
Holy Priest
I Hate Models
Illenium
Insomniac Records Takeover
Interstellar Experience
Jackie Hollander
Jamback
Jenna Shaw
Jessica Audiffred
Joa
John Askew & Simon Patterson
Kayzo
Kettama
Kloud
Knolldoll
Korolova
Kuko B2B Onlynumbers
La Bad Curly
Labibe
Laidback Luke
Laszewo
Linska
Lisa Korver B2B Supergloss
Liu
Loojan
Los Dutis
Lost Frequencies
Lost Kings
Luch
Luciana
Luciano
Mandragora
Marie Vaunt
Mario Santander
Marrøn
Marsh
Marsolo
Martin Garrix
Mary Droppinz
Mella Dee
Michael Bibi
Miss K8
Murderith
Mystery Affair
NGHTMRE
Nico Moreno
NRG2000
Novah
Olisso
Omiki
Omnom B2B Walker & Royce
Omri.
Øtta B2B SPFDJ
Paul van Dyk Presents The Essence of Acid
Philou
Quest
Rafael
Ranger Trucco
Ray Volpe
Rayburger
Rebelion
Richie Hawtin
Rommii
Sam Blacky
Sasha & Digweed
Secret Echoes “Live”
Sequence Six
Silver Panda
Slander
Somewhen B2B Ueberrest
Sub Zero Project
Surf Mesa
Svdden Death
The Masquerade
The Rocketman
3BallMTY
Tiësto
Time Warp Presents
Tripolism
Uberkikz
Vintage Culture
Volkoder
VTSS
WhoMadeWho
Wooli
YDG
Yosoy Matt
Zack Fox
Zombies in Miami
La edición 2027 del EDC México se realizará los días 19, 20 y 21 de febrero, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, recinto que volverá a transformarse en una enorme experiencia audiovisual con escenarios monumentales, luces, pirotecnia y miles de asistentes.
En cuanto a la venta de boletos, el cartel anuncia una preventa Banamex para el 12 de noviembre, a partir de las 14:00 horas, con la posibilidad de pagar a tres meses sin intereses.
TLS