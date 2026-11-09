Entretenimiento

EDC México 2027: Este Es El Cartel de los DJ’s Invitados al Festival de Música Electrónica

Aparecen personalidades de la escena electro como Tiësto y Galantis

Concierto de house, disco-funk y soul en CDMXConcierto de house, disco-funk y soul en CDMX. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+