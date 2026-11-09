Internacional

Activan Protocolo de Seguridad en la Casa Blanca

El vehículo estrellado aún no había sido retirado del lugar y está bajo resguardo de miembros de la Guardia Nacional

Activan protocolos de seguridad en la Casa BlancaActivan protocolos de seguridad en la Casa Blanca. Foto: AFP

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Protocolo de seguridad en la Casa Blanca por un coche que chocó cerca del perímetro. Descubre los detalles del incidente.

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