Hallan Libro con Anotaciones del Puño y Letra de Sor Juana Inés de la Cruz

En un libro resguardado por la Biblioteca Nacional de México (BNM) recientemente se hallaron tres anotaciones del puño y letra de Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, conocida como La Décima Musa.

Después de exhaustivas pruebas de grafoscopía y documentoscopía, se demostró que las anotaciones en el libro, guarda anterior, posterior y portada, son de Sor Juana Inés de la Cruz, que decían: “De la madre Juana Inés de la Cruz”. En la guarda posterior había otra anotación, casi idéntica a la primera, sólo que ahí, junto al nombre de la propietaria, se añadía: “Religiosa de nuestro padre San Hieronymo, año de 1683”.

Se trata de un volumen escrito por el místico fray Juan de Jesús María, que pasó a ser posesión de la monja en 1683.

Sor Juana, pensadora que mediante la lectura reclamó acceso al conocimiento

Este importante hallazgo se da en el marco de los 375 años del natalicio de Sor Juana, que se conmemoran el 12 de noviembre (si se considera 1651 como el año tradicionalmente aceptado de su nacimiento, aunque hay quienes aseguran que esto sucedió en 1648).

Felícitas González Barranco, integrante del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), destacó que el ejemplar, además de ayudar a reconstruir cómo era la biblioteca de la Décima Musa, aunque sea en una mínima parte, también nos habla de "una pensadora que mediante la lectura reclamó para sí un acceso al conocimiento que las instituciones de educación superior novohispanas le negaban a las mujeres".

Con información de N+

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