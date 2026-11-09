Cultura

Hallan Libro con Anotaciones del Puño y Letra de Sor Juana Inés de la Cruz

Después de exhaustivas pruebas de grafoscopía y documentoscopía, se demostró que las anotaciones son de La Décima Musa

Hallan libro de Sor Juana Inés de la CruzHallan libro de Sor Juana Inés de la Cruz. Foto: UNAM
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