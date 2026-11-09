Mujer Fue Impactada por un Tren cuando Caminaba en Calles de la Ciudad de Puebla

Un accidente en donde una mujer y un tren se vieron involucrados movilizó a cuerpos de emergencias en las inmediaciones de la colonia de Bosques de San Sebastián de la ciudad de Puebla.

La fémina fue identificada como Ángeles Isabel de 67 años de edad, quien fue impactada por la locomotora cuando intentaba cruzar sobre el Boulevard Xonacatepec, a la altura de Boulevard México.

Testigos señalan que la maquina iba pasando y la señora se acercó demasiado por lo que uno de los vagones la alcanzó a impactar y la aventó.

Personas quienes iban caminando trataron de auxiliarla, pero al ver que tenía una herida en el rostro llamaron a los números de emergencia.

Aquellos que transitan por la zona han señalado que el cruce es muy díficil para las personas, pues hay que estar atentos a las unidades de ruta, tren, automóviles, bicicletas y motocicletas.

Paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) en motocicleta le brindaron los primeros auxilios y después fue trasladada a un hospital para atenderle el golpe en el rostro.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) cerraron la vialidad mientras se llevaban a cabo las labores de rescate.

En otro hecho vial, un tráiler se salió del camino en la autopista México-Puebla a la altura de la curva que conecta con el Periférico Ecológico, en el municipio poblano de Coronango.

Los primeros reportes indican que el conductor perdió el control de la unidad debido a la escasa visibilidad causada por la densa neblina que se registró en las primeras horas del lunes.

Por fortuna no resultó lesionado, solo hubo daños materiales en el vehículo, así como en la infraestructura urbana, pues rompió cables de luminarias.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Tráiler Se Sale del Camino sobre la Autopista México-Puebla

Policías estatales de caminos acudieron al sitio para abanderar el incidente y apoyar a los responsables de las grúas.

Fueron necesarias dos grúas para el retiro de esta pesada unidad, los cuerpos de emergencia planearon la maniobra durante varios minutos y alrededor de las 8:00 de la mañana de este 9 de noviembre lograron el objetivo.

Cabe destacar que fue necesario cerrar la circulación vial en un carril de ambas arterias para las maniobras de retiro.

Con información de NMás

MCS