Accidentes

Mujer Fue Impactada por un Tren cuando Caminaba en Calles de la Ciudad de Puebla

La persona terminó tendida sobre el pavimento luego del accidente ocurrido en inmediaciones de la colonia Bosques de San Sebastián y el Boulevard México

Tren embiste a una mujer en Bosques de San Sebastián de la ciudad de Puebla.Tren embiste a una mujer en la ciudad de Puebla. Foto: Alberto tejeda

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Una mujer fue embestida por un tren cerca del Boulevard México en Bosques de San Sebastián, Puebla. La comunidad y emergencias se movilizaron rápidamente.

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