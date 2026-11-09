Muere Ciclista Atropellado en León; El Presunto Responsable Fue Detenido

Alrededor de las 11:00 de la noche se registró un accidente en el bulevar Adolfo López Mateos en León, donde perdió la vida un ciclista.

El conductor de una camioneta de carga circulaba a alta velocidad por el carril exclusivo para el camión urbano conocido como ‘La Oruga’ y antes de llegar a la calle Retorno el vehículo embistió al hombre, quien avanzaba por el carril de alta.

Automovilistas que estuvieron presentes en el hecho, alcanzaron al conductor cuando presuntamente intentaba huir y lo detuvieron frente a los outlets, donde fue interceptado por policías municipales.

La zona del accidente tuvo que ser acordonada y cerrada para el tráfico vehicular, mientras se realizaran las labores pertinentes para la apertura de una carpeta de investigación.

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Su cuerpo fue trasladado al anfiteatro para la necropsia de ley por elementos del Servicio Médico Forense (SEMEFO), hasta el momento no ha sido identificada la víctima.

El conductor presuntamente responsable fue llevado ante las autoridades correspondientes para deslindar responsabilidades.