Accidentes

Muere Ciclista Atropellado en León; El Presunto Responsable Fue Detenido

La víctima circulaba por el carril exclusivo para el transporte público cuando fue atropellado

Muere Ciclista Atropellado en León; El Presunto Responsable Fue Detenido.Muere Ciclista Atropellado en León; El Presunto Responsable Fue Detenido. Foto: N+

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El conductor de la camioneta intentó darse a la fuga, pero fue perseguido y detenido aproximadamente un kilómetro de donde fue el accidente.

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