Sociedad

Puebla se Suma al Paro Nacional del INE: Estos Servicios Se Ven Afectados

Los trabajadores se manifestaron en diferentes módulos con pancartas en busca de un incremento salarial tras rechazar un ajuste previo del 6%

Trabajadores del INE en Puebla se suman al paro nacional.Manifestación de trabajadores del INE en Puebla. Foto: N+

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Trabajadores del INE en Puebla se suman al paro nacional: exigen salarios justos y mejores condiciones.

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