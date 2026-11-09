Puebla se Suma al Paro Nacional del INE: Estos Servicios Se Ven Afectados

Algunos empleados mantienen la atención ciudadana, sin embargo, por momentos suspenden los trámites para lanzar consignas y manifestar su inconformidad.

Los trabajadores denuncian que perciben salarios cercanos a los nueve mil 600 pesos mensuales, pese a cumplir jornadas de hasta diez horas diarias, seis días por semana.

También exigen el pago de horas extras, mejores prestaciones y equipo adecuado para desempeñar sus funciones.

Un representante de módulo mencionó que exigen mejores condiciones laborales, esto agregó: “Desarrollar nuestras actividades bajo protesta como una manifestación ante las condiciones laborales y respaldo a las demandas del personal de módulos de atención ciudadana(...) justo el análisis de la situación salarial estamos todo el personal de módulos”

Aunque el Instituto Nacional Electoral (INE) planteó incremento salarial del 6% para enero de 2027, los inconformes consideran insuficiente la propuesta.

En el módulo de plaza San Diego, ubicado en San Pedro Cholula, los empleados anunciaron una suspensión de actividades como parte de la movilización.

En otros puntos continúan los trámites de credenciales para votar, aunque las interrupciones momentáneas podrían generar retrasos.

Es importante tener en cuenta que las actividades de credencialización y trámites como la reposición de la credencial para votar por robo o extravío registran retrasos o suspensiones temporales.

Los trabajadores esperan respuesta de las autoridades electorales para alcanzar acuerdos que mejoren sus condiciones laborales.

Una de las manifestantes mencionó que se respeta a los trabajadores que decidieron abrir los módulos para atender a los ciudadanos, sin embargo, les aseguraron que no habrá represalias para quien decida participar en la protesta.

Con información de Genaro Zepeda

MCS