Accidentes

Hombre Queda Atrapado en Vagones de Tren en Movimiento en Torreón, Coahuila

Daniel sufrió la amputación parcial de uno de sus pies en el accidente registrado en la Zona Industrial de Torreón

Daniel sufrió la amputación parcial de uno de sus pies en el accidente registrado en la Zona Industrial de TorreónEl hombre identificado como Daniel, es originario de Chiapas y tenía como destino Ciudad Juárez. Foto: N+

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El hombre identificado como Daniel, es originario de Chiapas y tenía como destino Ciudad Juárez

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