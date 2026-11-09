Hombre Queda Atrapado en Vagones de Tren en Movimiento en Torreón, Coahuila

Un hombre resultó lesionado luego de quedar atrapado entre los vagones de un tren en movimiento y sufrir el aplastamiento de uno de sus pies, en un accidente registrado en las vías ferroviarias de la Zona Industrial de Torreón.

El reporte de los hechos se recibió cerca de las 5:30 horas, sobre las vías ubicadas en el bulevar Laguna Sur y calle Ferrocarril, antes de llegar a la colonia Las Dalias, donde se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia.

El lesionado fue identificado como Daniel Domínguez, de 46 años de edad, originario de Chiapas y quien tenía como destino Ciudad Juárez. De acuerdo con la información, fue localizado por guardias de Ferromex, luego de quedar atrapado entre las conexiones de los vagones.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y posteriormente trasladarlo a un hospital, donde recibiría atención médica especializada, debido a que presentó una amputación parcial del pie izquierdo.