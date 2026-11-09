Informantes Colaboran con ASF: Revelan Detalles sobre Posible Corrupción en el INE y Oples

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió una nueva línea de investigación sobre posibles irregularidades en las contrataciones públicas del Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), con la colaboración de personas que han proporcionado información y pruebas sobre las presuntas anomalías.

El titular de la ASF, Aureliano Hernández, informó que, por primera vez, el órgano fiscalizador trabaja directamente con informantes que buscan acogerse al Programa de Reducción de Sanciones para Informantes en Investigaciones.

En un comunicado difundido este lunes, la institución explicó que esta colaboración ha permitido reunir elementos relacionados con la manera en que presuntamente operaron irregularidades en procedimientos de contratación de organismos electorales durante varios años.

De acuerdo con el organismo fiscalizador, las personas que participan en las investigaciones han entregado distintos materiales que podrían contribuir a esclarecer cómo se desarrollaron las operaciones bajo sospecha.

Entre los elementos recibidos se encuentran testimonios, documentos, fotografías, videos, información financiera, domicilios y conversaciones de WhatsApp. También se han proporcionado nombres y alias de personas que presuntamente estarían relacionadas con los hechos investigados.

La ASF señaló que estos datos permiten profundizar en las indagatorias sobre posibles irregularidades en las contrataciones públicas de las autoridades electorales.

Uno de los aspectos que busca esclarecer es la posible intervención de beneficiarios finales de distintas empresas en los procesos para elegir proveedores y establecer requisitos técnicos en las adquisiciones.

Según el comunicado, existen indicios de que algunas personas habrían participado en la definición de condiciones de contratación para favorecer intereses particulares.

FBPT