Política

Informantes Colaboran con ASF: Revelan Detalles sobre Posible Corrupción en el INE y Oples

La Auditoría Superior de la Federación recibió testimonios, documentos, fotografías, videos y datos financieros para investigar posibles irregularidades

Instituto Nacional Electoral (INE)Instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE). Foto: Cuartoscuro

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