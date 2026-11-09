Marchas

Sal con Tiempo, Habrá Marcha y Bloqueo de Trabajadores del IMSS: A Esta Hora Inician

Personal activo y jubilados del Seguro Social realizará dos movilizaciones este lunes

Marcha de trabajadores del IMSSTrabajadores activos y jubilados del IMSS llevaron a cabo una marcha el pasado 30 de octubre de 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿A Qué Hora Inicia Marcha del IMSS Hoy 9 de Noviembre 2026? Sal con Tiempo, Habrá Bloqueo de Trabajadores | N+