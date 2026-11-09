Sal con Tiempo, Habrá Marcha y Bloqueo de Trabajadores del IMSS: A Esta Hora Inician

Este lunes se tienen previstas dos movilizaciones de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la Ciudad de México, por ello, anticipa tus traslados.

Las protestas se realizarán en las alcaldías Benito Juárez y Cuauhtémoc. Entre las exigencias de los manifestantes se encuentran el respeto a sus derechos laborales, mejores condiciones de trabajo y el rechazo a presuntos actos de intimidación y represalias sindicales.

La primera concentración está prevista a las 12:00 horas en la Delegación Sur del IMSS, ubicada en Torres Adalid número 1305, en la colonia Narvarte Oriente, alcaldía Benito Juárez, donde se prevé realicen un bloqueo.

Bajo la consigna de defensa de la seguridad social, alrededor de 100 trabajadores prevén manifestarse contra presuntos actos de represión y autoritarismo institucional y sindical.

También expresarán su respaldo a una trabajadora del IMSS adscrita a la Guardería número 24 de la Ciudad de México, quien habría sido señalada por autoridades por presuntamente afectar la imagen institucional después de participar en protestas.

La segunda movilización será a las 15:00 horas. El punto de reunión será el Centro Médico Nacional Siglo XXI, ubicado en avenida Cuauhtémoc número 330, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Desde este lugar, los participantes tienen previsto avanzar hacia el Zócalo capitalino, en la Plaza de la Constitución, dentro del Centro Histórico.

Para esta protesta se contempla una asistencia aproximada de mil personas. Además, se prevé la participación de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y no se descarta que otras organizaciones sindicales y sociales se sumen a la movilización.

Exigirán la renuncia del secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), a quien acusan de presuntas violaciones a la legislación laboral y a los estatutos sindicales.

FBPT