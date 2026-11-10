Guadalupe Taddei ya Presentó por Escrito la Entrega-Recepción del INE, informa Blanca Cruz

Los consejeros electorales del INE ofrecen una conferencia de prensa en la que dan informes sobre los últimos avances en la negociación con los trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana.

Sobre el recorte del presupuesto al INE de 6 mil millones de pesos, Blanca Cruz señaló que deben esperar la notificación formal respecto a lo que se aprobó en la Cámara de Diputados.

A pregunta expresa sobre si los sueldos que perciben los consejeros son mayores a lo estipulado, respondió: "no estamos por encima del sueldo permitido".

El consejero Uuc-kib Espadas señaló que aún con la baja de sus salarios, no alcanza a subirse el sueldo a los trabajadores del Módulo de Atención Ciudadana.

Blanca Cruz, explicó que esperan la notificación del recorte presupuestal para ver su impacto, hacer la revisón y de estas redistribuciones, ver si hay un porcentaje para aumentar el sueldo a los trabajadores de los Módulos.

Al respecto, la consejera Carla Humphrey, señaló que la ampliación de presupuesto para subir el sueldo a los empleados del INE será ante la Secretaría de Hacienda.

Sobre la entrega-recepción de las oficinas y documentos de la exconsejera del INE, Guadalupe Taddei, la consejera presidenta provisional, indicó que "ya finalizó el plazo y ya se hizo la entrega por escrito, y estamos en el trámite de recepción", conforme a los protocolos.

Información N+