Política

Guadalupe Taddei ya Presentó por Escrito la Entrega-Recepción del INE, informa Blanca Cruz

Los consejeros dan avances sobre los acuerdos que lograron con los trabajadores de los Módulos de Atención, así como el presupuesto aprobado en Diputados

Conferencia de prensa INE hoy martes 10 de noviembre 2026Cuartoscuro
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