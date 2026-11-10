En Homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas, Senado Aprueba Inscribir su Nombre en el Muro de Honor

La Comisión de Gobernación del Senado de la República aprobó por unanimidad, en reunión extraordinaria este martes 10 de noviembre, un dictamen con proyecto de decreto para inscribir con letras doradas el nombre de "Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano" en el muro de honor del salón de sesiones de la Cámara de Senadores.

El senador por Sinaloa Enrique Inzunza, integrante de la comisión, informó en la red social X que el dictamen se aprobó con el voto de todos los legisladores que la conforman.

El pleno del Senado aprobó con 101 votos a favor y uno contra, de la panista Lilly Téllez, inscribir con letras doradas el nombre del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en el Muro de Honor del Salón de Sesiones, en reconocimiento a su trayectoria pública y a sus aportaciones a la democracia de México.

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El reconocimiento llega 13 días después de la muerte de Cárdenas Solórzano, ocurrida el 28 de octubre de 2026 en la Ciudad de México, a los 92 años. El 30 de octubre, durante el homenaje de cuerpo presente en el Palacio de Bellas Artes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo propuso que fuera enviado a la Rotonda de las Personas Ilustres por su valentía y su lucha por la democracia.

La mandataria explicó que planteó la idea a la Secretaría de Gobernación:

"Por eso le propuse a la secretaria de Gobernación que quisiéramos llevarlo a la Rotonda de las Personas Ilustres".

Ingeniero civil, Cárdenas Solórzano fue fundador del Partido de la Revolución Democrática, candidato a la Presidencia de la República en 1988, 1994 y 2000, y gobernador de Michoacán. También fue senador, de modo que el homenaje se concreta en la misma cámara donde ocupó un escaño.

CT