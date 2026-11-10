Política

En Homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas, Senado Aprueba Inscribir su Nombre en el Muro de Honor

Se suma a la propuesta de la presidenta Sheinbaum de llevarlo a la Rotonda de las Personas Ilustres

En Homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas, Avanza en Senado Inscribir su Nombre en el Muro de HonorEl Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del PRD y excandidato Presidencial en 1988. Foto: Cuartoscuro / Archivo

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