INE Afirma que Sueldo de Consejeros se Reducirá a Partir de Enero de 2027

Blanca Cruz, presidenta provisional del INE, precisó que el salario de consejeros y de altos mandos del órgano electoral se ajustará a la baja a partir de enero próximo.

Esto a consecuencia de la más reciente reforma electoral que los obliga a no superar el salario de la presidenta de la República, quien precisamente les había pedido en su conferencia matutina del lunes reducir sus salarios y estar a la altura.

En conferencia, la presidenta provisional del INE explicó que esa reducción salarial ya está prevista en el proyecto de presupuesto que solicitaron para el año entrante.

"Ese ajuste a partir de 2027 está ya siendo aplicado, de hecho, el presupuesto que se presentó para 2027 ya trae esa reducción en los salarios, no solo en consejerías sino de altos mandos directivos que puedan estar por arriba de esta cifra permitida, así es que esto a partir de 2027 es algo que va a estar en todos los niveles como una obligación porque ya está en la ley", aseguró.

Más temprano, en su rueda de prensa desde Palacio Nacional, la mandataria hizo el llamado a los consejeros para que no ganaran más que ella.

"Que se bajen el sueldo los consejeros", exigió.

En otro tema, los consejeros electorales del INE dejaron claro que sus acuerdos para solicitar a diversas autoridades que revisen a detalle la administración del Instituto y sus contratos, no es por un periodo que abarque los últimos 10 años, sino por el periodo que cada autoridad tenga en sus atribuciones conforme el marco legal vigente.

Aseguraron que esa decisión no se tomó con dedicatoria al expresidente del INE, Lorenzo Córdova, o sus antecesores.

El consejero Arturo Castillo afirmó que la intención es que la ciudadanía vuelva a confiar en el órgano electoral.

"Es un ejercicio de apertura, no tiene que ver con las intenciones, los mensajes y los posicionamientos de otros actores políticos y de otras autoridades; es exclusivamente una cuestión del instituto decir que estamos abiertos a que se analice y que se investigue todo lo que se tenga que investigar, de lo que se trata es de recuperar la confianza ciudadana", señaló.

-¿No es para investigar a Lorenzo?, se le preguntó.

"No tiene dedicatoria, es apertura. Se trata de limpiar la institución finalmente sea como sea", contestó.

Su compañero Arturo Chávez dijo que la evaluación se realizará en aras de la transparencia.

"La institución no tienen nada que ocultar o no debe tener nada que ocultar en ningún momento de su historia y creo que el derecho de la transparencia no debe limitarse a un periodo, sino debe ser en todo el periodo que haya competencia para investigarse", argumentó.

Sheinbaum pidió que el INE fuera "saneado" y aplicar medidas para evitar la corrupción en contrataciones públicas, luego del escándalo que obligó a la renuncia de Guadalupe Taddei, debido a presuntos conflictos de interés por favorcer a ciertas compañías.

"El INE tiene que sanearse, tienen que establecerse —desde mi punto de vista, aunque es un organismo autónomo— lineamientos de licitación que no lleven a la contratación de monopolios, de duopolios, que acaben por encarecer la elección y por generar una corrupción que venía de hace tiempo", dijo la presidenta.

"Lo importante ahora es lo que se tiene que hacer en el INE, que esperemos que los actuales consejeros estén a la altura de esa circunstancia, y que se transparente todo para que no se caiga en ningún conflicto de interés", pidió.

Por otra parte, la presidenta provisional del INE aclaró que la presencia de su compañero consejero, Jorge Montaño, cercano a Guadalupe Taddei, en el informe del gobernador morenista de Tabasco, Javier May, fue a título personal.

"No es que haya asistido en representación del Instituto", indicó.

"Ha sido una agenda personal y él ha decidido así atenderla", justificó.

En los temas administrativos del INE, también por mandato legal, los consejeros electorales y el resto del personal del Instituto dejarán de tener como prestación un seguro de gastos médicos mayores.

En la aprobación del presupuesto 2027, los diputados recortaron 6 mil millones de pesos al órgano electoral, mientras trabajadores de los módulos pugnan por un incremento salarial.

Con información de Claudia Flores

ASJ