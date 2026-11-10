Política

INE Afirma que Sueldo de Consejeros se Reducirá a Partir de Enero de 2027

La presidencia provisional del órgano electoral aseguró que el ajuste igual se aplicará en las percepciones de altos mandos directivos que puedan estar por arriba de la cifra permitida por la ley

INE sueldoLos consejeros electorales y el resto del personal del Instituto dejarán de tener como prestación un seguro de gastos médicos mayores. Foto: Cuartoscuro.
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