Astronomía

Los 3 Eventos Astronómicos a Seguir en Noviembre 2026: Fechas Exactas y en Qué Consisten

Los amantes de la astronomía tendrán distintas oportunidad para ver meteoros surcando el cielo nocturno este mes, conoce todos los detalles.

Lluvia Estrellas Leónidas 2026. Eventos Astronómicos a disfrutar en noviembre 2026.De lluvias de estrellas a la Superluna: el calendario de eventos astronómicos de noviembre 2026 tiene fenómenos celestes para todos los gustos. Foto: Reuters.
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Los 3 Eventos Astronómicos a Seguir en Noviembre 2026 Desde México: Fechas Exactas y en Qué Consisten | N+