Los 3 Eventos Astronómicos a Seguir en Noviembre 2026: Fechas Exactas y en Qué Consisten

Atención, amantes de la astronomía. El cielo nocturno de noviembre 2026 regalará una serie de oportunidades para deleitarse con los distintos eventos astronómicos, que incluyen meteoros que surcarán el cielo, una Superluna y la oportunidad de que un objeto fabricado por el ser humano se aleje a un día luz de la Tierra.

Por si fuera poco, SpaceX ya tiene agendado un nuevo lanzamiento del cohete Starship/Super Heavy, que según el plan de vuelo realizará 14 órbitas alrededor de la Tierra, antes de regresar a su base.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Luna de Castor 2023: ¿Por Qué se Llama Así y Hasta Cuándo se Podrá?

Tres eventos astronómicos a mirar en noviembre 2026

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) enumeró los eventos astronómicos que serán visibles durante este mes, por lo que en N+ te compartimos las fechas y características de tres imperdibles para observar desde México.

Lluvia de Estrellas Táuridas del Norte y Sur

También conocidos como meteoros Táuridas del Sur alcanzarán su punto máximo entre el 4 y 5 de noviembre, mientras que una semana más tarde, el 11 y 12 de noviembre será turno de que las Táuridas del Norte alcancen su máxima actividad.

Se trata de meteoros lentos, cuyos bólidos aparecen ocasionalmente, que se asocian al Complejo de Encke, estos se habrían formado al fragmentarse un gran cometa. Mientras que las Táuridas del Sur proceden del propio cometa Encke, los del Norte tiene su origen en uno de los asteroides restantes conocido como 2004,TG10, indica el sitio especializado Starwalk.

Ambas son conocidas por su meteoros brillantes y lentos, aunque no deberás esperar un gran número de meteoros surcando el cielo nocturno, apenas se podrán observar alrededor de 5 por hora, agrega la NASA. Sus nombres hacen referencia a la constelación de Tauro.

Lluvia de Estrellas Leónidas del Sur

Apenas unos días más tarde, se observarán los meteoros Leónidas que alcanzarán un promedio de hasta 15 meteoros por hora en su pico máximo (17 y 18 de noviembre de 2026). Starwalk recuerda que este año se cumplen 60 años de la Tormenta Leónidas de 1966.

Las Leónidas son una lluvia de meteoros clásica de otoño del hemisferio norte, producida por restos del cometa 55P/Temple-Tuttle.

La NASA aconseja mirar el cielo las primeras horas de la mañana del 17 y 18 de noviembre, luego de que la luna se haya ocultado, para disfrutar de un mejor espectáculo. En condiciones ideales se pueden esperar unos 15 meteoros por hora.

Superluna de Noviembre 2026

Otro de los fenómenos imperdibles del mes ocurrirá el 24 de noviembre con la Superluna, que marcará el inicio de tres Superlunas consecutivas que se extenderán a diciembre y enero.

También conocida como Luna de Castor, la Luna Llena de Noviembre parecerá más grande y brillante de lo habitual. Este fenómeno obedece a que su órbita es ligeramente ovalada, por lo que su distancia a la Tierra varía desde el punto de vista del espectador.

Starkwalk indica que el mejor momento para disfrutar de la Superluna de Castor será a partir de las 18:00 horas del 24 de noviembre de 2026, es decir en las horas cercanas al atardecer, cuando está sobre el horizonte.

¿Cuándo es el lanzamiento del Cohete Starship de SpaceX?

Aunque no se trata de un evento astronómico, la agenda de noviembre también contempla el lanzamiento del cohete Starship de SpaceX. Se trata del decimoquinto vuelo de prueba de la nave que en esta ocasión busca enviar y traer de vuelta un sistema de lanzamiento orbital, es decir tanto el cohete Starship como su propulsor gigante nombrado "Super Heavy".

El lanzamiento está previsto para el viernes 13 de noviembre de 2026 a partir de las 16:45 horas desde las instalaciones de Starbase de SpaceX al sur de Texas, durante una ventana de 75 minutos en la que se buscará concretar la prueba.