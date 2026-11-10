¿Cuándo Hay Lluvia de Estrellas Leónidas 2026? Fecha de Espectáculo Astronómico en México

El mes de noviembre ha traído a los amantes de la astronomía varios espectáculos notables, como la más reciente conjunción de Venus y la Luna. Sin embargo, apenas se aproxima uno de los eventos mayores del mes: la lluvia de estrellas Leónidas. Te contamos cómo y cuándo verla.

El sistema solar no está habitado solo por el Sol y los planetas. En el vecindario también circulan asteroides y cometas. Estos últimos dejan estelas de material que queda suspendido en el espacio. Cuando la Tierra pasa por estas estelas, los fragmentos de rocas y polvo se precipitan hacia la atmósfera en meteoritos.

Este es el fenómeno detrás de lo que llamamos comúnmente lluvias de estrellas y son, más bien, lluvias de meteoros. En noviembre no hay una, sino tres lluvias de estrellas. Las Táuridas del Norte y del Sur ocupan la primera mitad del mes, mientras que la segunda es territorio de las Leónidas.

Esta lluvia de estrellas se origina en los restos que deja el cometa 55P/Tempel-Tuttle. Las Leónidas suelen tener una cantidad discreta de meteoros, 15 centellas por hora en promedio, pero tienen una gran ventaja: esta lluvia de estrellas se puede apreciar, con relativa facilidad, en la ciudad.

Esto se debe a que 55P/Tempel-Tuttle tiene una órbita retrógrada con respecto al Sol; es decir, va en sentido contrario a la rotación de nuestra estrella y los planetas. Esto provoca que sus restos entren a gran velocidad en la atmósfera. En consecuencia, las partículas se consumen rápidamente, lo que genera centellas cortas pero muy luminosas. Estas centellas alcanzan fácilmente una magnitud de -1.5, lo que las vuelve más brillantes que estrellas como Betelgeuse y Rigel, las dos más brillantes de la constelación de Orión.

Esto se puede traducir en una regla simple: si se puede ver la constelación del Cazador fácilmente donde vivimos, también se puede apreciar al menos una parte de la lluvia de estrellas Leónidas. Por supuesto, siempre beneficiará encontrarse en un sitio con poca contaminación lumínica y en un día despejado.

Eso sí: la lluvia de estrellas Leónidas no es un espectáculo para gente que se duerme temprano. La constelación de Leo, que le da su nombre, sale por el este hacia la una de la mañana, por lo que habrá de desvelarse un poco si se quiere admirar la lluvia de meteoros.

El pico de actividad de las Leónidas ocurrirá en las noches del 16 y 17 de noviembre. Este año será especialmente fácil hallar a Leo, pues Júpiter y Marte estarán en el centro de la constelación toda la noche. Solo tendrás que buscar los dos luceros más brillantes del cielo.

Y si 15 centellas por hora te parecen poca cosa, recuerda que las Leónidas ha sido responsables de varias de las principales tormentas de meteoros de las últimas décadas. Esta lluvia de estrellas deriva en tormentas cada 33 años, aproximadamente, por lo que se anticipa que en 2031 haya una gran tormenta.

Sin embargo, a veces los restos del cometa 55P/Tempel-Tuttle dan gratas sorpresas: en 1999, 2001 y 2002 las Leónidas alcanzaron las 5 mil centellas por hora. Por ello, vale la pena desvelarse un poco.

Pero antes del espectáculo de las Leónidas, tendremos las Táuridas del Norte, cuya actividad se extiende del 20 de octubre al 10 de diciembre de 2026, y según el calendario astronómico, su máxima actividad está prevista para el 12 de noviembre, cuando se podrán observar hasta cinco meteoros por hora.

EDG.