Astronomía

¿Cuándo Hay Lluvia de Estrellas Leónidas 2026? Fecha de Espectáculo Astronómico en México

Regresa la lluvia de estrellas que ha causado las mayores tormentas de meteoros en el siglo; te decimos cuándo ver las Leónidas

Lluvia de estrellas captada en TurquíaLlega la lluvia de estrellas Leónidas, ¿cuándo y cómo ver el fenómeno? Foto: AFP

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