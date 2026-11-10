Narcotráfico

Detienen a Cuatro Sujetos y Aseguran Droga en San Martín Texmelucan, Puebla

Los arrestos y las sustancias decomisadas fueron resultado del cateo de un inmueble ubicado en la junta auxiliar de San Jerónimo Tianguismanalco

Detenidos Cuatro Sujetos Droga Cristal Asegurada Cateo San Martín Texmelucan PueblaAseguran Casi 50 Dosis de Cristal durante Cateo en San Martín Texmelucan. Foto: X @FiscaliaPuebla

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Operativo en San Martín Texmelucan: cuatro detenidos y droga asegurada. La FGE de Puebla desmantela red de narcomenudeo. Descubre más sobre esta intervención.

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