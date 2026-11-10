Detienen a Cuatro Sujetos y Aseguran Droga en San Martín Texmelucan, Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, informó que ejecutó una orden de cateo en un inmueble del municipio de San Martín Texmelucan, donde fueron detenidas cuatro personas.

El operativo se realizó en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Policía Estatal, en la junta auxiliar de San Jerónimo Tianguismanalco.

La intervención derivó de labores de inteligencia, investigación de campo, verificación de denuncias anónimas y vigilancia, mediante las cuales fue identificado un inmueble presuntamente relacionado con la venta y distribución de drogas.

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Durante el cateo fueron detenidos Alejandro ‘N’, José Luis ‘N’, Erika ‘N’ e Irene ‘N’. Asimismo, se aseguraron 47 bolsas pequeñas con una sustancia granulada con características similares al cristal y una báscula gramera.

El inmueble quedó asegurado y las cuatro personas detenidas fueron puestas a disposición del Agente del Ministerio Público, quien continuará con los actos de investigación y determinará su situación jurídica.

En otro caso, la FGE Puebla, Defensa, Guardia Nacional y Policía Estatal, ejecutaron una orden de cateo en un inmueble de la junta auxiliar de San Luis Coyotzingo, perteneciente al municipio de Huejotzingo, identificado como posible punto de venta y distribución de drogas.

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La diligencia derivó de labores de inteligencia, investigación de campo, verificación de denuncias anónimas y vigilancia, mediante las cuales fue ubicado el inmueble relacionado con actividades de narcomenudeo.

Durante la intervención fueron aseguradas 63 bolsas pequeñas con una sustancia granulada con características similares al cristal, 19 dosis con características de marihuana y una báscula gramera. El inmueble quedó asegurado para continuar con las investigaciones correspondientes.

Con información de N+

GMAZ