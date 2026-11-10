¿Si Trabajo el 16 de Noviembre, Me Toca Pago Triple? Esto Dice la LFT 2026

El 2026 se acerca poco a poco a su fin y con ello los puentes vacacionales, pero si te toca trabajar el lunes 16 de noviembre, considera lo que dice la Ley Federal del Trabajo (LFT), debido a que esta jornada es en conmemoración de la Revolución Mexicana y es un día de descanso obligatorio.

De acuerdo con el artículo 75 de la LFT, el patrón debe pagarlo triple. "Las personas trabajadoras quedarán obligadas a prestar los servicios y tendrán derecho a que se les pague, independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado", según la Ley Federal del Trabajo en el Artículo 75.

De esta forma, el trabajador recibe el 100% de su salario diario ordinario, el cual ya tiene derecho a percibir por la simple razón de ser un día de descanso obligatorio que se paga, descanse o no. A ello se le agrega un 200% como salario doble; se añade como una compensación económica por trabajar esa fecha.

En varias ocasiones se confunde en México los feriados con los descansos obligatorios, y la gran diferencia es el derecho a no trabajar con goce de sueldo, y el pago se le da al trabajador si necesita prestar sus servicios.

La Ley Federal del Trabajo en su artículo 74 precisa que solo hay siete fechas que son recurrentes año con año con descanso obligatorio, y dos adicionales cuando existen elecciones ordinarias y el 1 de diciembre en el caso de ser la toma de posesión de un nuevo presidente.

La Ley Federal del Trabajo no contempla el Día de Muertos el 2 de noviembre ni la Semana Santa con Jueves Santo o Viernes Santo como descanso obligatorio, ni tampoco el 5 de mayo, el 10 de mayo ni el 12 de diciembre.

HVI