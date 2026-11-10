Sociedad

¿Si Trabajo el 16 de Noviembre, Me Toca Pago Triple? Esto Dice la LFT 2026

La Ley Federal del Trabajo en su artículo 74 precisa que solo hay siete fechas con descanso obligatorio

¿16 de Noviembre Pagan Doble si Trabajo? Esto Dice la LFT 2026Un empleado realiza trabajos de cableado en la zona de la colonia Condesa. Foto: Cuartoscuro

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