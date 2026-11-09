Ciencia y Tecnología

Ya Hay Fecha Para Nuevo Lanzamiento del Cohete Starship de SpaceX: ¿Qué Probarán?

A través de su cuenta en la red social X, la compañía informó que la ventana de lanzamiento está prevista para abrir a las 16:45 horas

Ya Hay Fecha para el Lanzamiento del Cohete Starship de SpaceX: ¿Qué Probarán?Ya Hay Fecha para el Lanzamiento del Cohete Starship de SpaceX. Foto: SpaceX

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

SpaceX se prepara para un lanzamiento histórico: el Starship orbitará la Tierra 14 veces.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+