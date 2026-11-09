Ya Hay Fecha Para Nuevo Lanzamiento del Cohete Starship de SpaceX: ¿Qué Probarán?

La empresa aeroespacial SpaceX prepara una nueva prueba de su sistema Starship/Super Heavy desde sus instalaciones ubicadas en el sur de Texas. El lanzamiento número 15 podría llevarse a cabo este viernes 13 de noviembre, sujeto a la aprobación de las autoridades federales.

A través de su cuenta en la red social X, la compañía informó que la ventana de lanzamiento está prevista para abrir a las 16:45 horas y tendrá una duración de 75 minutos, periodo en el que buscará concretar la prueba.

Uno de los principales objetivos de esta misión será lograr, por primera vez, que tanto el vehículo Starship como el propulsor Super Heavy regresen al sitio de lanzamiento.

De acuerdo con el plan de vuelo, Starship realizará 14 órbitas alrededor de la Tierra, a una altura aproximada de 275 kilómetros, antes de regresar a la base. El recorrido tendría una duración estimada de 22 horas.

De concretarse esta maniobra, representaría un avance importante para SpaceX, empresa encabezada por Elon Musk, en su objetivo de desarrollar vehículos espaciales confiables y con capacidad de reutilización rápida.