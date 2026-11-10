Internacional

Afirman que EUA Evacua Aeronaves de Otra Base Británica por Amenaza de Irán

Washington elevó el nivel de seguridad en las bases de la RAF de Mildenhall y Lakenheath al nivel FPCON Charlie

MildenhallEl FPCON Charlie es el segundo nivel de amenaza más alto del sistema de seguridad del Departamento de Defensa estadounidense. Foto: Reuters.

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