Afirman que EUA Evacua Aeronaves de Otra Base Británica por Amenaza de Irán

El Ejército estadounidense evacuó el lunes aeronaves de una segunda base aérea en Reino Unido tras una amenaza de Irán, ⁠informó el Wall Street Journal, que se basa en personas conocedoras del asunto, semanas después de que Washington retirara sus bombarderos de la base aérea de Fairford por un incidente de seguridad presuntamente vinculado a Irán.

Dos aviones cisterna estadounidenses que utilizaban la base militar ​de la Real Fuerza Aérea (RAF) de Mildenhall se desviaron a Alemania a primera hora del lunes, mientras que varios ‌otros aviones cisterna que se encontraban en la base fueron trasladados a Alemania y a otros lugares más tarde ese día, según el WSJ.

De acuerdo con el diario, los funcionarios estadounidenses siguen debatiendo la naturaleza exacta de la amenaza contra la base de Mildenhall.

Estados Unidos elevó el nivel de seguridad en las bases de la RAF ⁠de Mildenhall y Lakenheath al nivel FPCON Charlie, informó el WSJ, que citó a un funcionario estadounidense conocedor del asunto.

El FPCON Charlie es el segundo nivel de amenaza más alto del sistema de seguridad del Departamento de Defensa estadounidense y se activa cuando la información de inteligencia indica que es probable que se produzca algún tipo de ⁠acción terrorista.

"Por norma general, no comentamos las actividades de otros países. Las aeronaves y otros medios se desplazan regularmente en función de las necesidades operativas", dijo un portavoz del Ministerio de Defensa británico.

Un portavoz de la Fuerza Aérea estadounidense declinó proporcionar al diario detalles sobre los movimientos de ​medios militares, pero dijo que ​las aeronaves estadounidenses rotan entre instalaciones y emplazamientos operativos por diversos motivos.

Reuters no pudo contactar de inmediato con la Fuerza Aérea estadounidense, mientras que la Casa Blanca, el Pentágono y el Comando Europeo de Estados Unidos no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios enviadas fuera del horario laboral habitual.

Cinco hombres fueron detenidos en septiembre en ​el exterior de la base aérea de la RAF de Fairford, en el suroeste de Inglaterra, por un incidente de seguridad, y otros dos fueron arrestados posteriormente bajo sospecha de colaborar con los servicios de inteligencia iraníes.

Las circunstancias del incidente, que siguen en gran medida sin esclarecerse, suscitaron una enorme atención internacional en un momento de creciente preocupación por las implicaciones de la guerra entre Estados Unidos e Irán para la seguridad de los países occidentales y llevaron a Estados Unidos a retirar sus bombarderos B-1 de la base de Fairford por motivos de seguridad.

Los bombarderos estadounidenses habían utilizado la base de la RAF de Fairford para llevar a cabo ataques contra Irán.

El primer ministro británico, Andy Burnham, dijo el mes pasado que era probable que las actividades en ⁠la base de Fairford hubieran sido coordinadas desde Irán.

Aunque el embajador de Teherán en Reino Unido ha negado las acusaciones de que Irán estuviera implicado en algún ​complot contra la base ​aérea, la ​Guardia Revolucionaria ‌iraní afirmó en julio que la base de ​Fairford y cualquier otra utilizada para lanzar ataques contra Irán eran objetivos legítimos.

ASJ