Internacional

ExxonMobil Firma Acuerdo Preliminar para Regresar a Venezuela

El convenio abarca la posibilidad de que la empresa opere varios campos petroleros con miles de millones de barriles de reserva

ExxonTras la captura de Maduro, Trump llegó a exhortar a los principales ejecutivos del sector petrolero estadounidense a invertir en Venezuela e impulsar la producción. Foto: Reuters.

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