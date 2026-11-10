Internacional

Misterio de Hormigas en Condominio Revela Red Que Escondía Cocaína en Bolillos

La policía descubrió que el pan terminaba pudriéndose en una vivienda que se usaba para preparar y vender la droga

La policía incautó 400 bolsas con cocaína durante una operación en Bangkok, TailandiaLa policía incautó 400 bolsas con cocaína durante una operación en Bangkok, Tailandia. Foto: Reuters | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Misterio de Hormigas en Condominio Revela Red Que Escondía Cocaína en Bolillos | N+