Misterio de Hormigas en Condominio Revela Red Que Escondía Cocaína en Bolillos

Las autoridades tailandesas se dieron cuenta que algo no era normal en un condominio de la capital del país, Bangkok, y fue gracias a unas hormigas que descubrieron lo que ocurría en ese lugar.

El primer paso para dar con una red de narcotráfico que escondía cocaína en bolillos para después distribuirla en la ciudad fue una denuncia ante la Policía Metropolitana por "comportamientos sospechosos".

Según el señalamiento, los inquilinos de una vivienda "encargaban grandes cantidades de pan repetidamente, pero no lo consumían, sino que lo dejaban fuera de sus habitaciones hasta que se echaba a perder y se llenaba de hormigas", indicaron las autoridades.

Mientras seguían "el misterio de las hormigas en el condominio", los agentes observaron un constante trasiego de personas que entraban y salían del departamento siguiendo, aparentemente, un "sistema de turnos".

Durante la investigación, la Policía comprobó que varias personas permanecían en el interior de la vivienda para agujerear los bollos de pan y rellenarlos de cocaína. Posteriormente, los empaquetaban en bolsas que entregaban a los repartidores, con una media de 20 envíos diarios.

En el operativo, la Policía detuvo a tres personas e incautó 400 bolsas de cocaína, con un peso aproximado de 650 gramos. También diferentes tipos de pan, envases, etiquetas, básculas y material para la preparación y venta de droga.

Además confiscaron una moledora, cuatro teléfonos móviles y barras de tiza blanca, utilizadas para mezclar los estupefacientes y reducir su pureza.

Si bien la ley tailandesa sanciona el tráfico de estupefacientes con duras penas, incluida la pena capital, en los últimos años el país ha flexibilizado su política antidroga al enfocarse en la rehabilitación, sobre todo de pequeños traficantes.

Por otro lado, Tailandia se convirtió en 2022 en el primer país de Asia en despenalizar el consumo de marihuana, lo que derivó en la apertura de miles de tiendas relacionadas con esta industria y en el desarrollo de un negocio que la Universidad de la Cámara de Comercio de Tailandia estima que generó unos mil 240 millones de dólares en 2025.

ICM