Seguridad

Madre Presuntamente Drogaba a sus Hijos para Pedir Dinero en Piedras Negras

Los menores quedaron bajo resguardo de la PRONNIF, quien se encargará de dar seguimiento al caso

Madre Presuntamente Drogaba a sus Hijos para Pedir Dinero en Piedras NegrasLa mujer permanecerá en prisión preventiva oficiosa, luego de ser imputada por corrupción de menores. Foto: N+

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