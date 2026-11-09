Madre Presuntamente Drogaba a sus Hijos para Pedir Dinero en Piedras Negras
Los menores quedaron bajo resguardo de la PRONNIF, quien se encargará de dar seguimiento al caso
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Los menores quedaron bajo resguardo de la PRONNIF, quien se encargará de dar seguimiento al caso
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Elizabeth 'N' permanecerá en prisión preventiva oficiosa, luego de ser imputada por el delito de corrupción de menores, en un caso relacionado con el presunto suministro de drogas a sus propios hijos, a quienes habría utilizado para pedir dinero en las calles de Piedras Negras, Coahuila.
La medida cautelar fue impuesta por la autoridad judicial mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la posible responsabilidad de la mujer.
Como parte de las medidas de protección, uno de los menores quedó bajo resguardo de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), institución que se encargará de dar seguimiento a su situación, así como de garantizar la atención y protección que requiera.
El proceso judicial continuará en los próximos días y será el 24 de noviembre cuando se lleve a cabo la siguiente audiencia, en la que se dará seguimiento al caso y a las investigaciones relacionadas con el delito que se le imputa a Elizabeth 'N'.