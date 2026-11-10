Hallan a Hombre Muerto con Heridas de Bala en Chalchicomula de Sesma, Puebla

Un hombre fue encontrado muerto y con heridas hechas con arma de fuego cerca de la presa del Cañón de Loma en el municipio poblano de Chalchicomula de Sesma.

El hallazgo fue realizado el sábado 7 de noviembre de 2026 en un terreno de la comunidad San Juan Arcos Ojo de Agua, sin embargo, fue identificado por sus familiares hasta este lunes.

Se trata de Ángel Humberto González Onofre, de 25 años de edad, originario del Estado de México, pero con domicilio actual en San Francisco Cuautlancingo, junta auxiliar de dicho municipio.

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Fue aproximadamente a las 10:00 horas del sábado que vecinos alertaron a las autoridades de un cuerpo en terrenos ubicados sobre el camino conocido como Potrero Duro, en la comunidad antes mencionada.

Paramédicos del Servicio de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) llegaron al sitio y confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla realizó el levantamiento del cadáver.

Con información de N+

GMAZ