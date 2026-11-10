Homicidios

Hallan a Hombre Muerto con Heridas de Bala en Chalchicomula de Sesma, Puebla

El cuerpo de Ángel Humberto González Onofre fue encontrado en un terreno cerca de una presa en la comunidad de San Juan Arcos Ojo de Agua

Hallazgo Ángel Humberto González Onofre Hombre Muerto Baleado Chalchicomula de Sesma PueblaEl muerto fue identificado como Ángel Humberto González Onofre, de 25 años de edad. Foto: N+ | Ilustrativa

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Encuentran a Ángel Humberto González Onofre muerto con heridas de bala en Chalchicomula de Sesma, Puebla. Descubre más sobre este caso.

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