Matan al Hijo de la Presidenta Municipal del DIF de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca

Un ataque armado provocó pánico entre los habitantes del municipio de San Juan Cacahuatepec, en el distrito de Jamiltepec, Oaxaca; en la agresión perdió la vida el hijo de la presidenta del DIF.

Según los primeros reportes, el ataque ocurrió en inmediaciones de la zona centro, cuando varias personas fueron agredidas con arma de fuego. Luego de las detonaciones elementos de la Policía Municipal llegaron hasta el punto señalado, frente a las oficinas de la CFE.

En el lugar encontraron a tres personas lesionadas, por lo que de inmediato solicitaron apoyo médico. Sin embargo, dos hombres fueron diagnosticados sin signos vitales. La zona fue acordonada para comenzar con las primeras investigaciones y el levantamiento de los cuerpos.

Más tarde se informó que una de las víctimas mortales fue identificada como Omar Marcelino Arias Peláez, de aproximadamente 32 años de edad, quien es hijo de la presidenta municipal del DIF. Mientras que el otro hombre fue identificado como Manuel “N”, alias, “El Chiquet”.

Tras darse a conocer el crimen ocurrido este domingo, el Ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec expresó su más sentido pésame a la familia Arias Peláez en especial a la presidenta del DIF Municipal, Valentina Peláez Pérez.

“Nos unimos de corazón a la pena que embarga a ella y a toda su familia, deseándoles fortaleza y pronta resignación ante esta irreparable pérdida”, indicó el Ayuntamiento en redes sociales.

Hasta el momento se desconoce el móvil del doble homicidio, no obstante, las autoridades refieren que una de las primeras líneas de investigación es un ataque directo. La Fiscalía de Oaxaca está a acargo de las indagatorias para esclarecer el caso.

EPP