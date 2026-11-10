Homicidios

Matan al Hijo de la Presidenta Municipal del DIF de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca

Las autoridades ya investigan el homicidio ocurrido en la región de la costa; así fue el ataque

El asesinato ocurrió en inmediaciones del centro del municipioFoto: Archivo
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