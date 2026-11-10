Despiden en Aguascalientes a Mexicano Fallecido en Choque de Trenes en España

Familiares y amigos dieron el último adiós a Fernando de Jesús Calvillo Silva, diseñador gráfico de 45 años de edad, quien perdió la vida tras el choque de dos trenes de alta velocidad ocurrido el pasado 28 de octubre en Urda, provincia de Toledo, en España.

La misa de cuerpo presente se llevó a cabo este lunes 9 de noviembre, en el Templo del Santuario de Guadalupe, en la ciudad de Aguascalientes, donde sus seres queridos se reunieron para despedirlo y pedir por su descanso.

Jesús se encontraba de vacaciones por territorio europeo cuando ocurrió el accidente, convirtiéndose en la única víctima de nacionalidad mexicana registrada en el percance. Autoridades españolas confirmaron de manera oficial su identidad mediante pruebas de ADN el pasado 2 de noviembre.

Familiares del diseñador decidieron no dar declaraciones y solo entregaron tarjetas de oración a los asistentes, pidiéndoles su acompañamiento durante el novenario en su memoria. Al concluir la ceremonia religiosa, el féretro fue retirado entre aplausos por personal de los servicios funerarios.

JMR