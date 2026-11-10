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Despiden en Aguascalientes a Mexicano Fallecido en Choque de Trenes en España

En el Templo del Santuario de Guadalupe se realizó la misa de cuerpo presente de Fernando de Jesús Calvillo Silva

Templo del Santuario de Guadalupe durante la misa de cuerpo presenteTemplo del Santuario de Guadalupe durante la misa de cuerpo presente | Foto: N+

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