Detienen a Mujer por Presunto Robo de Prendas en Tienda en San Pedro, NL

Una mujer de 20 años fue detenida luego de que presuntamente intentara llevarse mercancía sin pagar de una tienda de ropa. Los hechos fueron reportados dentro e una plaza comercial ubicada sobre la calle Diego Rivera, en el municipio De San Pedro Garza García, Nuevo León.

La mujer fue descubierta por un guardia de seguridad, quien notó como la joven intentaba salir de la tienda sin pagar la mercancía que llevaba en una bolsa. Empleados de inmediato retuvieron a dicha persona y pidieron el apoyo de elementos de seguridad.

Hasta este sitio llegaron elementos de la Policía de San Pedro, quienes confirmaran que la joven intentaba llevarse al menos seis pantalones. Las autoridades procedieron a detener a la mujer y trasladarla a las instalaciones del C2 para realizarle una entrevista.

Autoridades lograron identificar a la mujer como abril ’N’. Los elementos mencionaron que la joven ya fue puesta a disposición del Ministerio Público, lugar donde se determinará su situación legal.

Los elementos de seguridad pidieron a los dueños de al tienda de ropa afectada acercarse con las autoridades pertinentes y presentar una denuncia formal y poder proceder legalmente en contra la presunto ladrona.