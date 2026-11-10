Seguridad

Detienen a Mujer por Presunto Robo de Prendas en Tienda en San Pedro, NL

Un guardia de seguridad notó que la joven intentaba llevarse seis pantalones de mezclilla sin pagarlos

DetenidaLa joven fue puesta a disposición del Ministerio Público. Foto: Policía San Pedro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Detienen a Mujer por Presunto Robo de Prendas en Tienda en San Pedro, NL | N+