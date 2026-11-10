Aseguran Cinco Vehículos Presuntamente Robados en San Pedro Cholula, Puebla

Como resultado de una investigación por el robo de un vehículo, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), ejecutó una orden de cateo en un inmueble de San Pedro Cholula, donde fueron aseguradas cinco unidades vehiculares.

La investigación inició tras el reporte de robo de una camioneta Jeep JT Mojave, modelo 2024. El operativo se realizó en coordinación con SEMAR, Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Municipal.

Mediante actos de investigación de campo y gabinete se obtuvo información sobre su posible ubicación en un inmueble de San Pedro Cholula, por lo que el Ministerio Público solicitó y obtuvo de la autoridad judicial la orden de cateo correspondiente.

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Durante la diligencia realizada el pasado 9 de noviembre, fue localizada la camioneta investigada, además de vehículos Toyota Tacoma, CupraTerramar, Volkswagen Taos y Nissan NP300, los cuales fueron asegurados para continuar con las indagatorias correspondientes.

El inmueble y las cinco unidades quedaron bajo resguardo de la autoridad ministerial, mientras la FGE Puebla continúa con los actos de investigación para establecer su procedencia y determinar las responsabilidades que correspondan.

Con información de N+

GMAZ