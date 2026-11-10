Seguridad

Aseguran Cinco Vehículos Presuntamente Robados en San Pedro Cholula, Puebla

Las unidades fueron decomisadas durante el cateo de un inmueble luego de una denuncia sobre la ubicación de una camioneta con reporte de robo

Asegurados Cinco Vehículos Robados Cateo Inmueble San Pedro Cholula PueblaLos vehículos fueron decomisados durante el cateo de un inmueble. Foto: N+

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Operativo en San Pedro Cholula: la FGE asegura cinco vehículos presuntamente robados, incluyendo una Jeep JT Mojave 2024. Entérate de cómo se logró.

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