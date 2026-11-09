Seguridad

Vinculan a Proceso a Exfuncionario por Presunta Alteración de Informe en Puebla

Óscar Abel 'N' habría incurrido en el delito de abuso de autoridad alterando el documento en Chignahuapan, municipio de la Sierra Norte poblana

Vinculado Proceso Óscar Abel N Abuso Autoridad Falsedad Informes Chignahuapan PueblaÓscar Abel 'N' fue vinculado por el delito de abuso de autoridad en Chignahuapan. Foto: X @FiscaliaPuebla

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La FGE Puebla vincula a proceso a Óscar Abel 'N' por alterar un informe en Chignahuapan. Se investiga abuso de autoridad. Conoce más sobre este caso.

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