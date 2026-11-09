La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, informó que a través de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, obtuvo la vinculación a proceso de Oscar Abel ‘N’, de 28 años de edad, por su probable responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad agravado y falsedad en informes dados a una autoridad.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 29 de abril de 2021, cuando la víctima fue sometida y agredida por diversas personas. Posteriormente, habría sido puesta a disposición del Ministerio Público, asentándose presuntamente información falsa respecto de los hechos en el Informe Policial Homologado.

Derivado de los actos de investigación, la FGE Puebla obtuvo una orden de aprehensión contra Oscar Abel ‘N’, misma que fue cumplimentada el pasado 6 de noviembre en el municipio de Chignahuapan.

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Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial resolvió vincularlo a proceso e impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, además de conceder un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, que concluirá el 6 de marzo de 2027.

La dependencia se comprometió a continuar con los actos de investigación correspondientes para fortalecer el proceso penal y esclarecer plenamente los hechos conforme a derecho.

En otro caso, la FGE Puebla también dio a conocer que obtuvo fallo condenatorio contra un adolescente de 14 años por su responsabilidad en el delito de violación, cometido en agravio de una víctima en la localidad de Acoculco, municipio de Chignahuapan.

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De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 28 de abril de 2026, cuando la víctima fue agredida sexualmente en un paraje ubicado en inmediaciones de la junta auxiliar de Acoculco.

Tras el desarrollo del proceso y la exposición de los elementos de prueba por parte de la FGE Puebla, el pasado 6 de noviembre, durante la continuación de la audiencia de juicio oral, el órgano jurisdiccional emitió fallo de condena contra el adolescente.

La dependencia informó que continuará dando seguimiento al procedimiento correspondiente, con respeto a los derechos de las víctimas y a las disposiciones aplicables en materia de justicia penal para adolescentes.

Con información de N+

GMAZ