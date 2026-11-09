Aseguran Equipos Para Minería de Criptomonedas y Conexión Eléctrica Clandestina en Culiacán

Un operativo coordinado entre elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal permitió localizar y asegurar una instalación presuntamente utilizada para la minería de criptomonedas en Culiacán, donde también fue detectada una conexión clandestina de energía eléctrica.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron 130 equipos especializados para realizar actividades de criptominería, además de un transformador eléctrico y dos transformadores tipo pedestal, infraestructura utilizada para el suministro y distribución de energía.

Entre los objetos localizados también se encuentra un sistema de circuito cerrado de cámaras de video y cuatro cámaras de videovigilancia, que quedaron bajo resguardo de las autoridades.

La minería de criptomonedas consiste en utilizar equipos informáticos especializados que realizan procesos de cómputo para validar operaciones dentro de redes digitales.

Este tipo de instalaciones requiere un consumo considerable de energía eléctrica, por lo que las autoridades también buscan detectar posibles conexiones irregulares al suministro eléctrico.

Hasta el momento, el reporte oficial no precisa la ubicación exacta del inmueble, quiénes serían los responsables de la instalación ni si hubo personas detenidas durante el operativo.