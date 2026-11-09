Seguridad

Aseguran Equipos Para Minería de Criptomonedas y Conexión Eléctrica Clandestina en Culiacán

El operativo fue realizado por elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal; también aseguraron transformadores y cámaras de videovigilancia

Aseguran Equipos Para Minería de Criptomonedas y Conexión Eléctrica Clandestina en CuliacánAseguran Equipos Para Minería de Criptomonedas y Conexión Eléctrica Clandestina en Culiacán. Foto:SSPC

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