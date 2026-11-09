Deportes

¿Cuándo Juega México vs Jamaica? La Primera Gran Prueba de Rafa Márquez con el Tri

El equipo mexicano tendrá dos partidos ante los Reggae Boyz durante la Fecha FIFA de noviembre

Rafael Márquez durante un entrenamiento de la Selección MexicanaRafael Márquez durante un entrenamiento de la Selección Mexicana | Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+