¿Cuándo Juega México vs Jamaica? La Primera Gran Prueba de Rafa Márquez con el Tri

La Selección Mexicana volverá a tener actividad antes de que termine el año, pues la Fecha FIFA de noviembre servirá como ventana para la primera gran prueba de Rafael Márquez al frente del equipo Tricolor. El nuevo entrenador del equipo nacional no ha logrado ganar y, durante sus primeros cuatro compromisos al frente del cuadro mexicano, tiene marca de dos empates y dos derrotas.

Ahora, el timonel de la selección tendrá sus primeros dos encuentros de carácter oficial. La eliminatoria México vs Jamaica, correspondiente a los cuartos de final de la CONCACAF Nations League, se jugará a ida y vuelta y definirá cuál de los dos equipos se meterá al Final Four del torneo.

Aquí te dejamos todo lo que tienes que saber con respecto a cuándo se jugará el primero de estos dos compromisos frente a los Reggae Boyz, el cual se disputará en territorio visitante.

¿Cuándo se juega el primer partido México vs Jamaica de la Fecha FIFA?

La selección de Jamaica recibirá a su similar de México en Kingston, para disputar el primer partido de esta Fecha FIFA, el sábado 14 de noviembre. Ese día se juega el partido de ida correspondiente a los cuartos de final de la Nations League. El encuentro está programado para comenzar a las 7:00 pm, tiempo del centro de México.

Recordemos que los cuartos de final de este torneo se disputarán en un formato de ida y vuelta, con el equipo mejor clasificado de cada enfrentamiento jugando el partido de vuelta como local —en este caso, México—. El ganador de cada serie en el marcador global avanzará a las Finales de la Liga de Naciones Concacaf 2027, programadas del 25 al 28 de marzo del próximo año.

En caso de que el marcador global está empatado después de ambos partidos, se aplicará la regla del gol de visitante. Si persiste el empate, se jugarán tiempos extra y, de ser necesario, una tanda de penales para determinar al ganador.