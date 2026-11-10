Se Niegan a Vender su Propiedad para la Construcción de una Avenida en Nuevo León

Lo que hoy parece una glorieta, antes era la colonia Llave de Oro, en Monterrey, Nuevo León.

La comunidad fue absorbida por un proyecto municipal que busca alinear la avenida Paseo de los Leones para reducir el tráfico de la zona y los constantes accidentes viales.

Al respecto José, un comerciante de la zona, explicó:

“Más que nada, en tiempos de lluvia, como se hace la curva había muchos accidentes. Eran constantes, había de 3 a 4 accidentes por día a veces”.

La zona reporta un 90% de demolición, pero una familia se resiste a vender su propiedad al municipio e incluso cuenta con una suspensión definitiva contra la intervención de la zona.

León Staines Díaz, urbanista y académico del ITESM, indicó:

“Creo que el que haya todavía una familia que no está dispuesta a relocalizarse nos indica que no hubo un proceso amplio al inicio, que empezaron un proceso poco a poco, que pensaron que esa familia iba a ceder y al final está en su derecho de no hacerlo”.

La familia que sigue viviendo en la colonia, no ha accedido a dar entrevistas por el proceso legal en curso.

Los vecinos y comerciantes de la zona han expresado su apoyo con la decisión de la familia.

Como lo refiere Eloisa, una vecina:

“Sí se la van a pagar, pero como él quiere, porque tampoco lo pueden sacar, porque es su propiedad”.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Familia se Resiste a Vender su Propiedad para Obra Pública en Monterrey

Salvador, otro vecino, aseguró:

“Moverte de tu domicilio que fue por gran parte tu vida o toda tu vida para algunos es algo triste”.

La colonia Llave de Oro, también conocida como la Rotonda de las Casas fue construida en la década de los 80, en lo que en ese entonces eran los límites de Monterrey.

Sin embargo, con el crecimiento de la ciudad vino la ampliación de la Avenida Paseo de los Leones que ahora conecta con el municipio de García.

“Podríamos decir que fue un accidente la planeación de esa colonia, no estuvo digamos pensado desde inicio que fuera su condición en cuanto a la forma urbana que tiene y terminó enclaustrada dentro de estas avenidas de alta velocidad”, explicó el urbanista León Staines.

Ni los especialistas ni los habitantes creen que el proyecto municipal vaya a solucionar el problema del tráfico.

“Hacer más carriles es una idea que se nos ha vendido por muchísimas décadas y nos han hecho una relación en que tener más carriles significa mayor velocidad o mayor fluidez. Es imposible que, por más que hagan estas alineaciones viales, el tráfico se vaya a solucionar o que vaya a ser mucho más ágil”, aseguró Staines.

Eloisa, vecina de la colonia, indicó que el tráfico va a empeorar porque cada día hay más gente.

José, comerciante de la zona, cree que el problema es que hay mucha población.

“Para nada creo que la colonia haya sido el problema, siento que es mucha población acá arriba y pues todos salen a la misma hora, todos regresan a la misma hora, es el problema, esta saturadísimo”, precisó.

N+ buscó al municipio de Monterrey para conocer su postura, pero no otorgó entrevistas.

Con información de Arturo de la Sancha y Sara Herrera de N+ Monterrey

LECQ