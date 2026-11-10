Sociedad

Se Niegan a Vender su Propiedad para la Construcción de una Avenida en Nuevo León

Una familia en Monterrey se niega a vender el inmueble para la construcción de una avenida que conecta con el municipio de García. Vecinos de la zona apoyan la decisión de los habitantes

Colonia Llave de Oro en Monterrey, Nuevo León.Foto: N+

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