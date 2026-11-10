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Arsene Wenger Considera Presentarse a Elecciones de la FIFA Contra Infantino

El francés ha propuesto un nuevo sistema de fuera de juego, más permisivo con los atacantes y que es utilizado en la liga de Canadá

Arsene WengerInfantino es el principal favorito a una cuarta legislatura. Foto: Reuters.

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