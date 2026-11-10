Diputados Inician Discusión en lo Particular sobre Presupuesto de Egresos 2027

La Cámara de Diputados dio inicio hoy a la discusión en lo particular del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027, luego de que en la sesión del lunes aprobó el proyecto en lo general, que asciende a 10 billones 636 mil 488 millones de pesos.

El Presupuesto de Egresos se aprobó en lo general por 372 votos a favor de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde y Movimiento Ciudadano, contra 102 votos del PAN y el PRI.

Minutos después de las 09:00 horas de hoy, inició la discusión de las más de mil reservas presentadas por las distintas facciones legislativas. Lo cual llevó varias horas para desahogar cada una de ellas.

En la sesión ordinaria de este martes, los legisladores que hayan reservado artículos tienen el uso de la palabra por hasta tres minutos, tiempo en el que expondrán sus propuestas, indicó Raúl Bolaños-Cacho Cué, presidente de la Mesa Directiva.

“Las y los diputados iniciaron con el análisis de las reservas presentadas a los artículos y anexos del dictamen, que contempla un gasto de 10.6 billones de pesos para el próximo año”, señaló la Cámara de Diputados en un mensaje publicado en X.

Una vez aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto pasará al Ejecutivo federal para cumplir con los efectos de ley, y a partir del próximo 1 de enero comenzará a regir en nuestro país el Presupuesto 2027.

Este lunes, en San Lázaro se dio luz verde en lo general a este presupuesto que para 2027 tendrá un incremento de 442 mil 804.4 millones de pesos respecto al año pasado, un crecimiento real de 1.3%.

De acuerdo con lo aprobado, más de un billón 25 millones de pesos serán destinados a programas sociales, según informaron los impulsores del Presupuesto; mientras que el Instituto Nacional Electoral (INE) vio recortado su presupuesto 6 mil millones de pesos de los 42 mil millones de pesos solicitados.

Del recurso reducido al órgano electoral, 3 millones irán al programa La Escuela es Nuestra; mil millones a Medio Ambiente; 700 millones a la Agencia Federal de Aviación; 362 millones a la Secretaría de las Mujeres; 300 millones a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas; y 20 millones se destinarán a la Secretaría de Turismo.

Mientras que en materia de inversión, se proyectan recursos por un billón 133 mil 613.2 millones de pesos. El gasto federalizado, destinado a las entidades federativas, ascenderá a tres billones 48 mil 223.2 millones de pesos.

Con información de N+