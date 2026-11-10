Política

Diputados Inician Discusión en lo Particular sobre Presupuesto de Egresos 2027

El proyecto asciende a 10 billones 636 mil 488 millones de pesos

Pleno de la Cámara de Diputados en el Palacio Legislativo de San LázaroPleno de la Cámara de Diputados en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Foto:

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Hoy se debate el Presupuesto 2027 en San Lázaro: 10 billones de pesos en juego. Descubre cómo se distribuirán los recursos y el impacto en programas sociales y el INE.

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