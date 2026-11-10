‘Necesitamos Tolerancia a la Frustración’: Yordi Rosado Habla de Cómo Sobrevivir a la Adultez

Yordi Rosado habló de la adultez, un nuevo ciclo en la vida de las personas, así como de la importancia de la salud mental. Cabe destacar que en México, hay más de 78 millones de personas que tienen entre 18 y 64 años, de acuerdo con la encuesta intercensal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En entrevista exclusiva con Danielle Dithurbide en Despierta, un noticiero de N+, Yordi Rosado explicó que su séptimo libro Quiúbole con... la Adultez, está dirigido a personas de entre 20 y 40 años. Los temas son abordados con especialistas en la materia, para acompañar a los lectores, principalmente a quienes se sienten muy ansiosos en esta nueva etapa.

“Hay mucha ansiedad, depresión, preocupación y comparación entre los nuevos adultos. La idea de hacer este libro fue reunir a muchísimos expertos para poder darles información sobre cómo acompañarlos y guiarlos en esta época tan complicada”, indicó el autor y escritor.

Yordi recordó que tuvo que ser “un adulto muy joven” por los problemas y complicaciones en su casa, lo que le trajo muchos problemas después, especialmente en la parte emocional y de pareja.

“Por eso este Quiúbole con la adultez habla de muchos temas. La primera parte aborda la salud mental; también está la parte laboral y financiera, cómo ahorrar y muchos otros aspectos”, refirió el escritor.

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Respecto a las relaciones amorosas, Yordi aseguró que su libro es una guía para saber si tienes una buena y sana relación

“Ahí fue donde yo adolecí mucho por haber sido un adulto muy joven, porque cuando empiezas una relación de pareja traes muchas heridas (…) Yo tuve dos matrimonios y hoy me pregunto ¿cómo no supe antes que tenía que trabajar primero en mí para poder encontrar una buena pareja? Pero primero yo tenía que convertirme en una buena pareja para no tener que vivir esas experiencias matrimoniales”, refirió.

Dijo que el libro inicia explicando que la adultez es “una serie de decisiones que te van convirtiendo en adulto poco a poco, no de la noche a la mañana”.

“No hay que correr ni querer escoger todo de golpe. Hay que elegir algunas cosas, no todas, y darles el tiempo suficiente para ver resultados, porque quieren resultados inmediatos y se comparan constantemente, eso genera mucha ansiedad. Necesitamos mucha tolerancia a la frustración. Somos de otra generación, pero ellos están acostumbrados a que todo sea inmediato, rápido y claro, y la vida no es así”, destacó.

Y añadió: “Entonces, lo que busco con el libro, junto con todos los expertos que investigué, es que sientas tranquilidad al saber que te vas a ir construyendo poco a poco”.

Aseguró que hay mucha desesperanza y mucha ansiedad por una falta de identidad o una crisis de propósito, que se refleja en muchos aspectos de la vida, incluso en el área laboral, “cuando haces algo que no quieres hacer, lo sientes el triple”.

“El trabajo es complicado, es difícil, pero cuando realmente quieres hacerlo, es más fácil no solo aguantarlo, sino vivirlo, acompañarlo y, por supuesto, disfrutarlo”, puntualizó Yordi Rosado.

Con información de N+

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