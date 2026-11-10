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‘Necesitamos Tolerancia a la Frustración’: Yordi Rosado Habla de Cómo Sobrevivir a la Adultez

El escritor recordó que tuvo que ser “un adulto muy joven” por los problemas y complicaciones en su casa, lo que le trajo muchos problemas después

Yordi Rosado entrevista DespiertaYordi Rosado en entrevista con Danielle Dithurbide en Despierta. Foto: N+

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Yordi Rosado habla sobre la adultez y la importancia de la salud mental. Su libro ofrece una guía para quienes enfrentan ansiedad y buscan relaciones sanas.

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Yordi Rosado Habla de Cómo Sobrevivir a la Adultez: ‘Necesitamos Mucha Tolerancia a la Frustración’ | N+